Mirafiori Sud, ci mancava solo l’invasione di api

Uno sciame di migliaia di api, che molto probabilmente hanno nidificato sul tetto di una caldaia: un’invasione tra gli stabili di corso Unione Sovietica e via Rigola, a Torino.

Gli scatti arrivano dai residenti, preoccupati di quanto accaduto, in un quartiere come Mirafiori Sud che ogni giorno, soprattutto durante questa emergenza Coronavirus, deve affrontare non pochi problemi.