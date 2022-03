Meteo, torna la neve a bassa quota nel weekend

La primavera per ora dovrà attendere. Ancora gelate in pianura, con minime a -6.3 gradi ad Asti, – 5 ad Alessandria e Vercelli. E anche nei prossimi giorni – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – le temperature resteranno sotto la norma del periodo. L’alta pressione, estesa dal bacino occidentale del Mediterraneo alla Scandinavia, resisterà fino a tutto giovedì mentre venerdì è prevista l’irruzione di un flusso di correnti orientali d’aria a quote basse. La conseguenza sarà il ritorno a cieli nuvolosi, con la possibilità di deboli precipitazioni sulla fascia pedemontana e in alcuni casi nei fondovalle. La quota neve, inizialmente a 900-1.000 metri, nella mattinata di sabato si abbasserà fino a 300-400 metri nel Torinese e nel Cuneese, prevede Arpa.