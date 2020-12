Meteo, 2021 inizia con Torino sotto la neve

Le previsioni meteo dicono che per Torino il primo giorno del 2021 sarà all’insegna della neve.

Infatti sono previste nevicate in Piemonte e nella pianura, con accumuli tra 1 e 10 centimetri, mentre già in collina gli accumuli saranno maggiori.

Anche per il 2 gennaio previsto maltempo con grosse nevicate in montagna e collina.

Le massime non supereranno i 2-3°C. Nuove perturbazioni sono previste anche tra il 5 e il 6 gennaio. E anche per l’Epifania non si escludono nuove nevicate.

Ecco le previsioni secondo meteo.it sull’Italia per i prossimi giorni.

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE:Nord: Cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nebbioso tra alessandrino e pavese. In tarda serata peggiorerà sulla Liguria di Levante. Venti variabili.Centro: Tempo soleggiato e cielo poco nuvoloso. In serata un nuovo peggioramento raggiungerà le regioni centrali a partire dalla Toscana, interessando parzialmente anche la Sardegna.Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Campania costiera potrà esserci qualche temporale.

VENERDI’ 01 GENNAIO: Nord: Giornata con generali condizioni di maltempo con precipitazioni su tutte le regioni, tutte nevose sulle Alpi e anche in pianura al Nordovest. Venti meridionali, mari molto mossi. Centro: Condizioni di tempo spiccatamente instabile sulle regioni tirreniche, sull’Umbria, sull’entroterra abruzzese e sulla Sardegna. Temperature stazionarie dappertutto; venti meridionali.Sud: Condizioni di tempo lievemente instabile su alcuni settori delle nostre regioni. Il tempo peggiora subito sulla Campania, con temporali anche forti. Sole invece altrove.

SABATO 02 GENNAIO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo su gran parte delle regioni con rovesci e nevicate fino in pianura sul Piemonte, a bassa quota sulle Alpi. Coperto in Romagna.Centro: Generali condizioni di maltempo su Sardegna occidentale, meridionale, Toscana, Umbria e Lazio. Spazi soleggiati sulle regioni adriatiche. Neve a 1000m. Scirocco molto forte.Sud: Tempo diffusamente instabile e a tratti perturbato con precipitazioni possibili ovunque, anche temporalesche e molto forti, ma non sulla Sicilia centrosettentrionale. Venti di Scirocco