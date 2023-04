Mercato immobiliare in Piemonte: vendere casa a Torino con RockAgent

Il mercato immobiliare a Torino si sta riprendendo dopo lo stop causato dalla pandemia. Immobili e affitti sono cresciuti, e anche se l’inflazione ha rallentato le compravendite nel resto d’Italia, nelle principali città ha avuto un’influenza meno marcata.Se avete una proprietà da vendere in città oppure volete vendere casa in sicurezza in Piemonte , potete rivolgervi a RockAgent, una nuova agenzia in apertura a Torino, che potrebbe farvi risparmiare tempo ed energie, concludendo l’affare serenamente in poco tempo.

RockAgent, innovazione nel settore immobiliare

L’uso dei servizi digitali e la consulenza a 360 gradi ha reso RockAgent una delle agenzie di maggior successo degli ultimi anni.

RockAgent è un modello di agenzia ibrida che combina risorse tecnologiche e umane per rendere il processo di vendita più rapido ed efficiente. La loro piattaforma si basa su realtà virtuale, analisi di dati e algoritmi di matching per aiutare gli agenti a trovare le migliori corrispondenze tra domanda e offerta. In questo modo il tempo medio di vendita può ridursi anche a soli 45 giorni rispetto ai circa 6 mesi delle agenzie tradizionali.

Consulenza immobiliare integrata

Vendere casa può sembrare facile, ma ci sono anche aspetti legali e tecnici che vanno conosciuti per evitare di commettere errori.

Questi aspetti richiedono tempo e competenze specifiche e sarebbe necessario rivolgersi a dei tecnici o dei consulenti esterni per affrontarli.

RockAgent offre un team di agenti immobiliari sempre aggiornato e con un’ affidabile conoscenza del mercato e del territorio, composto anche da specialisti nel settore tecnico, urbanistico e legale, che potranno aiutare a risolvere qualsiasi problema senza doversi rivolgere a professionisti esterni.

Vendere in tempi brevi

RockAgent è in grado di far risparmiare tempo rispetto alle agenzie tradizionali grazie all’uso della tecnologia digitale.

Per cominciare propone una rapida valutazione dell’immobile e una stima accurata del suo valore. Basta accedere al sito web e compilare il form con i dati della casa per venire ricontattati entro 24 ore.

Inoltre offre un modo semplice per visualizzare la casa attraverso un tour virtuale . In questo modo i potenziali acquirenti possono farsi un’idea più precisa della disposizione e delle caratteristiche dell’immobile senza la necessità di spostarsi. Inoltre si restringe il campo a coloro effettivamente interessati, evitando di perdere tempo in inutili appuntamenti.

RockAgent aiuta anche a redigere il contratto preliminare di vendita per verificarne l’accuratezza, assicurandosi che tutti i dettagli dell’acquirente e del venditore siano precisi e che tutte le clausole siano conformi rispetto alle legge. Il processo di vendita della casa può essere difficile e stressante, e se il contratto non è chiaro in tutti gli aspetti, si possono anche avere problemi legali. RockAgent assicura che il contratto sia preciso e legalmente valido, in modo che la vendita avvenga nel modo più fluido possibile, senza imprevisti.

Inoltre dispone di un app con la quale è possibile accedere al proprio profilo personale per vedere l’andamento della vendita della casa, monitorando gli appuntamenti, i contatti e i progressi raggiunti. In questo modo si stabilisce una canale di comunicazione diretto e il cliente è sempre aggiornato sullo stato della compravendita.

Una soluzione a tutto tondo

Con il modello di agenzia ibrida di RockAgent è possibile ottenere il meglio da entrambi i mondi: il vantaggio tecnologico dei servizi online combinato con il tocco personale degli agenti immobiliari. Questo fa risparmiare tempo e denaro ad entrambe le parti, ma dà comunque la tranquillità di lavorare con professionisti che conoscono il territorio e il mercato.

Gli agenti possono seguire la compravendita fino al rogito in modo rapido e trasparente, oltre che occuparsi di eventuali problemi tecnici o legali. Allo stesso modo i clienti, attraverso la loro dashboard personale, possono monitorare lo stato di avanzamento dell’incarico consultando dati, statistiche e aggiornamenti.