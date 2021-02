Mentre il Pd tentenna Damilano tappezza Torino con i suoi manifesti

Il Partito Democratico continua a tentennare per quanto riguarda le sorti per le amministrative a Torino.

Mentre non è chiaro se ci saranno o meno e come le primarie, sotto la Mole chi si è detto disponibile alla corsa per il sindaco del centrosinistra deve restare in attesa del romano sì o chissà che cosa, ecco che invece il candidato del centrodestra, l’imprenditore Paolo Damilano ha tappezzato nella notte Torino con i suoi manifesti.

Valle: “Non abbiamo piu’ tempo



“Paolo Damilano candidato sindaco di Torino. Ripensiamo il futuro vieni con noi. Torino bellissima”, recita il manifesto affisso negli spazi comunali.

“Non possiamo più sottovalutare la competizione elettorale alle porte – commenta il consigliere regionale dei Dem Daniele Valle – dobbiamo decidere chi presentare alla città. Non abbiamo più tempo”.