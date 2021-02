Acquistare online conviene: vantaggi, esclusive e comodità  degli acquisti tramite internet

La tecnologia è sempre di più al servizio degli utenti che preferiscono acquistare online rispetto a comprare beni nei negozi fisici. Ciò è dovuto principalmente alla comodità con la quale avvengono le compravendite digitali, sia dal punto di vista dei vantaggi economici che dei pagamenti che della consegna a domicilio e, soprattutto per il sistema di funzionamento dei resi, molto più pratico e conveniente rispetto a quello delle restituzioni in negozio.

Online o niente: quando i prodotti si acquistano solo tramite internet

Molto spesso chi compra online sceglie di acquistare i prodotti desiderati tramite internet anche per una questione di disponibilità. Ad esempio, online è possibile trovare prodotti acquistabili solo dal vivo in altri paesi, come il tabacco masticabile in polvere snus acquistabile tramite il sito web Tax Free Snus, che attualmente risulta in vendita in Unione Europea solamente in Svezia. Allo stesso modo anche prodotti alimentari ricercati come i macaron di Ladurée (nota pasticceria francese giunta all’attenzione del “grande pubblico” anche per la comparsa dei propri dolci nel film del 2006 “Marie Antoniette” di Sofia Coppola, oggi disponibile su Netflix), oggi introvabili in Italia a causa della chiusura definitiva dei punti vendita fisici prima presenti sul territorio nazionale, sono invece ancora acquistabili online. Ci si può infatti procurare i famosi pasticcini colorati tramite la sezione apposita dedicata all’acquisto online presente sul sito ufficiale di Ladurée: la consegna avviene peraltro in modalità espressa, in modo da poter assaggiare i prodotti freschissimi, come se fossero stati acquistati “nella pasticceria sotto casa”.

Vantaggi, sconti ed esclusive per chi compra online

Come accennato, però, uno dei fattori che spinge gli utenti ad acquistare prodotti online non è solamente quello della disponibilità e dell’assortimento della merce e dei beni desiderati, ma anche la presenza di più modalità tramite le quali i prodotti desiderati arrivano al proprio domicilio: prima di tutto chi acquista online può contare su una serie di metodi di pagamento più ampia rispetto a quelli normalmente accettati nei punti vendita fisici, come ad esempio i portafogli elettronici tra cui PayPal e Skrill. In aggiunta, è possibile nella maggior parte dei casi scegliere anche il tipo di metodo di consegna: non solo a domicilio, ma, per comodità, molti utenti possono scegliere anche se farsi consegnare il pacco contenente la merce desiderata in ufficio, nei punti raccolta specifici messi a disposizione dalle varie società di spedizioni come UPS e DHL o addirittura nei punti vendita stessi, sfruttando comunque i vantaggi già elencati relativi agli acquisti online. Infine, quando si acquista tramite e-commerce molto spesso è possibile utilizzare anche codici sconto inviati via email agli iscritti delle rispettive newsletter, ma anche trovare collezioni speciali realizzate in collaborazione con le piattaforme di e-commerce più famose, come ad esempio gli articoli speciali realizzati per Urban Outfitters da alcuni dei marchi più in voga del momento e acquistabili esclusivamente online.

Esclusività, praticità, vantaggi (anche economici): tutti questi fattori contribuiscono al successo dello shopping online e lo rendono più appetibile rispetto all’esperienza di acquisto tradizionale, che comunque non è del tutto abbandonata e che anzi acquisisce nuovi aspetti e nuove funzionalità, come ad esempio la possibilità di utilizzare il punto vendita fisico per far arrivare i propri ordini e effettuare i propri resi in maniera pratica e pressoché istantanea.

