Meloni contro Conte: “Io non ho votato”

Una Giorgia Meloni al ‘vetriolo’ contro le affermazioni di Giuseppe Conte durante la conferenza a reti unificate.

La leader di FdI dice: ” Penso che quanto accaduto ieri, con un premier che usa la tv di Stato non per raccontare cosa fa il governo ma per attaccare l’opposizione senza contradditorio e possibilità di replica, sia una cosa mai avvenuta nella nostra democrazia. E oltretutto lo ha fatto per dire menzogne sul nostro conto. Ha detto che nel 2012, quando è stato firmato il Mes, io ero ministro, ma nel 2012 anche i muri sanno che al governo c’era Monti. Quindi, Conte è stato davvero molto scorretto e scomposto”.

Un fiume in piena la Meloni che prosegue: “L’abbiamo detto mille volte, ovviamente io il Mes non l’ho votato. Nel 2012 c’era Monti al governo e io non votai in aperto dissenso con il mio partito di allora, il Popolo della libertà. Spero che molti Cinque stelle, se fosse confermato il documento dell’Eurogruppo, avranno lo stesso coraggio”.

