May Thai, la star triestina del porno estremo che vuol diventare chirurgo

Si chiama May Thai, italiana di Trieste, 23 anni. È lei la nuova star mondiale del porno. La studentessa, con origini thailandesi, ha raggiunto gli onore delle pagine di settore dopo che Rocco Siffredi l’ha reclutata nel mondo dell’hard.

Ma a quanto dice lei il suo sogno è diventare un chirurgo plastico ed pronto per realizzarlo. Anche la mamma, Thai Thai arriva dal mondo a luci rosse, dove, dopo avere lasciato Trieste, è diventata un’attrice conosciuta. Tornando a May Thai May Thai l’attrice e modella, si è diplomata in un liceo classico, per poi trasferirsi a Praga. Nel settore è considerata “un’estrema”, perché, come lei stesso ha ammesso, si trova bene a girare pratiche estreme.

“Ricevo molte critiche da parte degli addetti ai lavori, dicono che le mie pratiche sono poco professionali, estreme. Dovrei essere più classica e tradizionale per loro. Ma io sono contenta così e mi diverto pure sul set“, così rispose a Rocco Siffredi durante un’intervista sul web, proprio a riguardo delle sue esperienze sul set.