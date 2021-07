M5s, domani il candidato sindaco

Finalmente anche per il Movimento 5 Stelle è arrivato il momento della scelta del candidato sindaco. Dopo il tormentone di un possibile Appendino bis e le vicissitudini del nazionale, domani si voterà tra i due pentastellati che hanno dato la loro disponibilità alla candidatura: la capogruppo in consiglio comunale Valentina Sganga e Andrea Russi.

Il voto sarà sulla nuova piattaforma SkyVote Cloud messa in funzione nei giorni scorsi.

“La comunità del M5S di Torino è orgogliosissima di essere apripista di questa nuova fase. I nostri due candidati Andrea e Valentina arrivano da giorni di partecipazione anche in presenza, domani sera immagino potremo ufficializzare il candidato sindaco del M5s a Torino” ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino

Anche Vito Crimi presentando in Senato il sistema di voto ha detto: “Domani si vota su Torino con il nuovo strumento di voto, tra Valentina Sganga e Andrea Russi, per noi è fondamentale la democrazia diretta”. “Il nuovo strumento – ha spiegato il reggente del M5S – non è molto diverso dai precedenti, ha la stessa usabilità”.