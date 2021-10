Lo Russo-Damilano, la sfida finale

Si sono aperti oggi alla 7 i seggi elettorali dove fino alle 23 di oggi e poi domani dalla 7 alle 15 si potrà votare per scegliere il nuovo sindaco di Torino, tra i due sfidanti arrivati al ballottaggio: Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. Alle 12 di oggi l’affluenza è stata dell’8,58 per cento, in calo di circa un punto percentuale rispetto al primo turno.

Al voto del 3 e 4 ottobre Lo Russo aveva smentito i pronostici della vigilia arrivando a superare Damilano che i sondaggi davano per favorito.

Resta ora da vedere se il centrosinistra proseguire il trend o il centrodestra riuscirà a invertire a suo favore la tendenza.