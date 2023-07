Lo Russo a lezione alla Harvard Kennedy School

Torino parteciperà al programma della Harvard Kennedy School, Harvard Business School e fondazione Bloomberg per fornire a sindaci e alti funzionari comunali strumenti utili per affrontare le sfide che coinvolgono le città e migliorare la qualità della vita dei loro abitanti. Il sindaco Stefano Lo Russo è infatti tra i 40 primi cittadini di tutto il mondo selezionati dalla Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.

“Un’occasione irripetibile – dice Lo Russo – per mettere Torino in una rete internazionale solida e di grande livello, un’opportunità di scambio e di approfondimento di tematiche complesse davvero unica”. “La classe di quest’anno presenta un gruppo internazionale e diversificato di sindaci che stanno cambiando le loro città e il mondo, e siamo lieti di riunirli tutti a New York – sottolinea in una nota Michael Bloomberg -. I sindaci non si tirano indietro di fronte alle sfide più urgenti in questo momento, dalla povertà, al cambiamento climatico, alla sicurezza pubblica e questo programma è progettato per aiutarli nel guidare le loro città e consentire loro di agire con coraggio”.

“La Bloomberg Harvard City Leadership Initiative – conclude Claudine Gay, presidente dell’Università di Harvard – crea importanti opportunità di connessione e coinvolgimento con i leader in prima linea nelle città di tutto il mondo, mettendo la conoscenza e la ricerca al servizio di milioni di persone”.