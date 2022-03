L’influenza della tecnologia: cosa cambierà nell’industria dei casinò italiani nel 2022

La tecnologia sta modificando anche la realtà dei casinò online, vediamo come. La tecnologia avanzata è ormai parte integrante delle nostre vite e con i suoi miglioramenti apporta cambiamenti costanti a tutte le nostre attività. Tra le altre, non poteva mancare il mondo del gioco d’azzardo.

La nostra ospite Valeria Endrizzi, appassionata di trend online e di giochi da casinò ci spiega un po’ quali sono le nuove tecnologie in atto nel mondo del gioco d’azzardo online. L’autrice ha anche scritto numerosi altri articoli che potrete trovare qui.

Storia della tecnologia nei casinò italiani

I casinò in Italia sono sempre stati una grande fonte di attrazione per gran parte della popolazione e sicuramente hanno riempito le tasche dello Stato.

La tecnologia è sempre stata una parte fondamentale per l’utilizzo di questa tipologia di giochi, sia per quanto riguarda i casinò fisici, sia per quelli online. Sin dall’avvento di internet intorno al 1995, i casinò hanno cominciato ad espandersi anche in rete , così da poter giocare ad alcuni giochi direttamente da casa.

Con l’avvento poi degli smartphone e di tutta la tecnologia mobile, i gestori di casinò online si sono rivolti al settore delle applicazioni, per poter migliorare l’esperienza di gioco ed attrarre così sempre nuovi utenti.

Tecnologia e cambiamenti: trend del 2022

Negli ultimi anni sono state due in particolare modo le tecnologie che hanno rivoluzionato la realtà dei casinò online, in forte crescita soprattutto in questi ultimi anni:

Bitcoin

Realtà virtuale

I bitcoin nei casinò

Con l’aumento dell’utilizzo dei bitcoin, valuta digitale, il mondo dei pagamenti online è stato intaccato e ha subito delle modifiche, che non potevano esonerare dal loro campo di azione i casinò, dove gira più moneta che nella maggior parte degli altri luoghi al mondo.

I bitcoin sono una criptovaluta, quindi moneta che non è toccabile con mano, ma registrata solo in rete. Il suo valore è fluttuante, come quello delle valute fisiche, e può essere utilizzato in rete senza alcuna possibilità di persecuzione o confisca delle stesse.

Molti casinò italiani online, di cui potrai trovare i migliori a questo link: https://casinòitalian.online/, hanno inserito tra i propri metodi di pagamento e prelievo, proprio l’utilizzo delle criptovalute. E questo sta sicuramente cambiando il mondo dei casinò online.

Casinò a realtà virtuale

La tecnologia avanzata che invade tutte le nostre case e luoghi di lavoro è entrata di forza anche nel mondo dei casinò online, grazie all’utilizzo della realtà virtuale . Grazie a questa nuova tecnologia, i trend del 2022 mostrano come avrà notevole impatto l’utilizzo della realtà virtuale e della tecnologia 3D.

Per far sì che gli utenti si sentano meno isolati, e abbiano la possibilità di condividere esperienze reali con altre persone, molti casinò online hanno incluso nel loro pacchetto la possibilità di fare partite al casinò LIVE , con altri giocatori sparsi per il mondo, o presenti fisicamente nel casinò.

Nello spazio fisico viene allestita una partita e viene filmata e mandata in onda in diretta. Alla stessa partita si possono unire giocatori in rete, che potranno fare esperienza di realtà virtuale, sentendosi come presenti fisicamente durante il gioco stesso..

Slot machine virtuali

Anche un gioco meno interattivo, come quello delle slot machine, è stato influenzato dall’avvento delle nuove tecnologie. Ora sono disponibili sui migliori casinò italiani modalità di gioco 3D, per potersi immergere completamente in un ambiente, mentre giochiamo d’azzardo.

Avrete la possibilità di giocare ad una slot nello spazio, ed essere ricoperti da monete d’oro virtuali in caso di vincita.

Tecnologie necessarie per una realtà virtuale d’effetto

I proprietari del casinò, per poter fornire agli utenti una realtà virtuale degna di tale nome, devono sicuramente portare avanti ingenti investimenti nel campo della tecnologia avanzata, fornirsi di luci e videocamere di elevata qualità, software 3D per poter fornire ai propri utenti la possibilità di una realtà virtuale che li farà sentire come se fossero effettivamente seduti al tavolo da gioco con altri campioni.

Conclusioni

La tecnologia fa ormai parte di ogni aspetto della nostra vita e sicuramente non poteva mancare all’interno dei casinò online. I giochi rimangono gli stessi, ma l’esperienza che se ne fa, viene totalmente stravolta, dando modo all’utente di uscire dal proprio isolamento ed interfacciarsi maggiormente col mondo.

Nel 2022 i passi in avanti della tecnologia saranno molteplici e non dobbiamo fare altro che attendere per poterne godere in prima persona. Nel frattempo potrai godere delle tecnologie già presenti in rete.