Libri scolastici, tra nuovi e usati la caccia al risparmio è sul web

Il rientro dalle vacanze significa per molte famiglie prepararsi a un nuovo anno scolastico, tra materiale e nuovi libri da comprare. Spese non indifferenti, come chi ci è già passato saprà, soprattutto in un periodo di crisi e rincari come quello attuale.

Per questo agosto e settembre diventano i mesi della caccia alle occasioni per trovare i libri del nuovo anno a un prezzo vantaggioso.

Ma mentre un tempo c’era la fila davanti alle librerie, oggi internet viene incontro ai giovani studenti offrendo la soluzione che fa per loro. E’ il caso di Passalibro , un marketplace tutto made in Italy, in cui si possono trovare libri scolastici nuovi ed usati alle migliori condizioni di mercato e con prezzi decisamente inferiori alle grandi piattaforme di e-commerce.

Navigando nel sito, infatti, potrete trovare i libri di testo adottati in tutte le scuole italiane e individuare quello che vi serve tra nuovo e usato. Aiutati da un comodo servizio di ricerca per territorio e scuole e da una comoda legenda per colori (verde, giallo, rosso) vi indicherà se il volume è disponibile nuovo (bottone verde), usato (bottone giallo) o non è disponibile (bottone rosso).

Se avete trovato quello che cercate sarà facilissimo inserirlo nel carrello e procedere all’ordine. Anche perchè Passalibro spedisce gratuitamente in tutta Italia i libri usati, mentre per i libri nuovi le spese di spedizione sono molto ridotte: 3,50 euro.

E se invece non trovate subito quello che cercate c’è la possibilità di ricorrere al servizio di prenotazione. Si possono ordinare sia libri nuovi che usati. Nel caso dei libri nuovi il volume verrà recapitato appena disponibile, compatibilmente con i tempi dei fornitori. Per quanto riguarda la prenotazione di libri usati, dove il servizio è disponibile sarà indicato da un bottone azzurro. In questo caso si hanno trenta giorni di tempo, durante i quali se il libro entra nel circuito delle librerie di Passalibro si riceverà una mail con un link per il pagamento: ci saranno quindi 18 ore per prenotare il pagamento e poi il libro sarà spedito. Se invece si ha cambiato idea e non lo si vuole più la prenotazione non è vincolante e il libro passerà al cliente successivo nella lista d’attesa.

Insomma, la comodità di ordinare e ricevere a casa propria i testi scolastici con il vantaggio di prezzi competitivi, che possono scendere sotto il 50% del costo del libro nuovo con evidente possibilità di risparmio per le famiglie.

Passalibro è inoltre un marketplace aperto a tutte le piccole e medie librerie indipendenti che possono vendere sulla piattaforma i libri scegliendo i prezzi dei propri prodotti, Modernissimo ma con molta storia alle spalle in quanto tra le librerie che aderiscono al servizio web vi sono La libreria di Sassuolo aperta da più di 30 anni e dal 1995 anche editore. E poi le librerie in Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Busto Arsizio sul territorio da più di 25 anni. Mentre l’ultima arrivata è l’Area Vintage di San Benedetto del Tronto, se volete spaziare oltre i libri e cercare anche dischi in vinile, cd e dvd.