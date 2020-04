Letta: “La gente muore e si fanno drammi sul Mes”

Enrico Letta con un tweet commenta cosi le polemiche politiche sul Mes: “Un Paese che vuole autodistruggersi quello in cui mentre la gente muore, è psicodramma su fatti che dovrebbero essere (e SONO) giuridicamente certi e noti, come le date e le responsabilità sulla decisione della nascita del Mes”.

Prosegue ancora l’ex premier: “Poi ci lamentiamo se all’estero non ci prendono sul serio”.

La diatriba politica fra Giuseppe Conte da una parte e il tandem Salvini/Meloni dall’altra, terrà ‘banco’ per molti giorni a venire.

