Il centrodestra chiede vigilanza sulle parole di Conte

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di ieri da parte del presidente del Consiglio, in cui menzionava i leader dell’opposizione Salvini e Meloni.

Oggi il centrodestra ha chiesto di “convocare la commissione di vigilanza per discutere le gravi affermazioni di Giuseppe Conte”. A chiederlo sono stati i capigruppo in vigilanza, Santanchè (FdI), Mulè (FI) e Tiramani (LEGA) che, con una lettera, hanno fatto appello al presidente Barachini.

La cosa che ha infastidito la coalizione di cdx è che “il tutto è stato detto sulle reti nazionali del servizio pubblico, in orario di punta e per di più, quando gli italiani aspettavano nuove comunicazioni inerenti al Covid-19”.

Annunci