Lead generation, come generare contatti sui social network

Un lead nel marketing è una persona che ha espresso un interesse per il prodotto o il servizio offerti da un’azienda. Questo interesse viene solitamente manifestato attraverso l’invio di informazioni di contatto, come il nome e l’indirizzo e-mail, tramite un form online o un altro canale. Un lead rappresenta un’opportunità di business poiché indica che la persona potrebbe essere interessata a effettuare un acquisto o a iniziare una collaborazione con l’azienda. Il processo di gestione dei lead, noto come lead generation, è fondamentale per il successo di molte aziende poiché consente loro di identificare i potenziali clienti e di iniziare un percorso di conversione che li guiderà attraverso il funnel di vendita. È importante per le aziende coltivare e nutrire i lead al fine di trasformarli in clienti soddisfatti. Per fare ciò, è essenziale fornire contenuti interessanti e pertinenti che soddisfino le esigenze e i desideri dei lead, e interagire con loro in modo personalizzato e mirato. Per approfondire i vantaggi di questo servizio, puoi visitare anche questa pagina sulla lead generation .

5 modi per generare contatti sui social network

Sponsorizza i contenuti

Invece di utilizzare pubblicità a pagamento, potresti sponsorizzare i contenuti sui social media, soprattutto se sono visitati spesso dal tuo pubblico di destinazione.

Sono compresi, all’interno di questa voce, anche i video di YouTube, che possono essere efficaci in ambito commerciale poiché forniscono una prospettiva unica di un evento o di un marchio e possono aiutarti a collegare perfettamente il tuo messaggio ai contenuti video di talenti e influencer che, in altre circostanze, non sarebbero attratti dal tuo annuncio.

In più, Facebook Ads, di cui fanno parte Facebook e Instagram, così come altre piattaforme pubblicitarie, offre la possibilità di creare campagne pubblicitarie che puntano proprio ad acquisire nuovi lead attraverso la targetizzazione dell’audience in linea con il business.

Utilizza i lead magnet

I lead magnet sono dei magneti che attirano i lead, i nuovi clienti. Per questo, dovrai sviluppare offerte di lead magnet accattivanti che le persone vorranno.

Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, da un documento di ricerca a uno strumento gratuito. Puoi anche fornire codici di sconto, case study, webinar, white paper e altri servizi. Di conseguenza, questo tipo di contenuto deve essere attraente e offrire un vantaggio al potenziale cliente.

Organizza webinar ed eventi

Le conferenze e gli eventi virtuali sono una tecnica fantastica per raggiungere un pubblico altamente concentrato e allo stesso tempo dimostrare la tua conoscenza e autorità nell’area. Ciò significa che sono ideali anche per generare lead sui social media, soprattutto perché ai partecipanti sarà richiesto di fornire le proprie informazioni di contatto per partecipare o partecipare all’evento.

Ospita una conferenza virtuale, o webinar, su argomenti a cui il tuo pubblico di destinazione potrebbe essere interessato e che sono rilevanti per l’area di competenza della tua azienda.

Puoi utilizzare l’evento come un’opportunità per discutere i principali problemi del settore, offrire consigli pratici e invitare relatori di spicco. Inoltre, puoi generare una vasta gamma di possibilità di contenuto pubblicando sui social media durante l’evento o riproponendo il filmato dell’evento per un uso successivo.

Campagne referral

Una campagna di referral ha il potenziale per quadruplicare il numero di lead provenienti dai social media, se utilizzate correttamente.

Queste campagne forniscono una ricompensa ai tuoi lead per aver condiviso i tuoi servizi con altri. Di conseguenza, le persone che vengono indirizzate saranno esposte ai tuoi prodotti o servizi e potrebbero potenzialmente diventare nuovi contatti.

Per avere successo, potresti offrire un incentivo allettante come una gift card, materiale gratuito o uno sconto in cambio del rinvio.

La prova sociale

Le storie e le testimonianze dei clienti, e quindi la prova sociale, potrebbero aiutarti a convincere una più ampia selezione di potenziali clienti a rivolgersi a te.

Dimostrare il valore del tuo marchio condividendo il modo in cui i clienti hanno beneficiato dei tuoi beni e servizi è uno dei modi migliori per creare prove sociali, credibilità e spesso aiuta a far entrare le persone più a fondo nella tua canalizzazione di vendita, poiché tutti vogliono lavorare con un marchio di cui si possono fidare.