Lavoratori della scuola in sciopero, la vicesindaca Favaro e l’assessora Salerno al presidio

La vicesindaca Michela Favaro e l’assessora all’Istruzione, Carlotta Salerno, hanno incontrato questa mattina una delegazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle scuole comunali che, in concomitanza con lo sciopero indetto dai Comitati Unitari di Base, hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti a Palazzo di Città.

La scorsa settimana, una prima riunione si è svolta il 25 novembre, è stato avviato un tavolo di confronto tra Amministrazione comunale e organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Csa per affrontare le problematiche della categoria.

Nel corso del colloquio con i lavoratori e le lavoratrici oggi in sciopero, la vicesindaca Favaro e l’assessora Salerno hanno “invitato i delegati dei CUB ad accreditarsi come rappresentanza sindacale per poter partecipare al tavolo con le altre sigle sindacali. Se i CUB non fossero disponibili, l’Amministrazione comunale è comunque disposta ad ascoltare, in un unico incontro, le loro istanze.

Il 17 dicembre è prevista un nuova riunione del tavolo tra Amministrazione e sindacati e, ricordano la vicesindaca e l’assessora con delega all’Istruzione, “è il tavolo il luogo deputato alla discussione e all’assunzione di decisioni condivise”.