Lana merinos vs lana superkid mohair: differenze e pregi di entrambe le varietà

La lana è uno dei tessuti più utilizzati in ambito dell’abbigliamento. Non solo per la sua capacità di mantenere calore e comfort, ma anche per la sua resistenza e durata. Esistono diverse varietà di lana e le due maggiormente utilizzate sono la lana merinos e la lana superkid mohair.

“Les Boules Colorees è il mio progetto design, un omaggio e tributo al bellezza del fatto mano, all’eccellenza del Made in Italy ma soprattutto al mio amore per la maglieria, il knitwear che – nel caso delle mie collezioni – è focalizzato sul superkid mohair, un filato leggerissimo, morbido al tatto, avvolgente e molto pregiato. Per la primavera estate sto sperimentando il filato 100%seta piuttosto che il lino.” – Marina Mandara, founder di Les Boules Colorees

La lana merinos è una lana di altissima qualità, ricavata dalle pecore di razza Merinos, originarie della Spagna. È una lana morbida e fine, di colore bianco o beige. Ha una lunghezza delle fibre che varia dai 60 ai 100 mm ed un diametro tra i 18 e i 24 micron. Grazie alla sua morbidezza e alla sua resistenza, la lana merinos è molto apprezzata per la realizzazione di capi d’abbigliamento aderenti al corpo, come maglie, maglioni, felpe e leggings. Inoltre, è anche molto utilizzata nella produzione di abiti da sci e trekking, poiché, essendo termoregolatrice, permette di mantenere costante la temperatura del corpo.

La lana superkid mohair, invece, è ottenuta dai capelli della capra mohair, originaria della Turchia. Rispetto alla lana merinos, la lana superkid mohair è molto più leggera e ariosa. Ha una lunghezza delle fibre che varia dai 120 ai 150 mm ed un diametro tra i 23 e i 28 micron. La lana superkid mohair è molto morbida al tatto ed ha una lucentezza che le conferisce un aspetto molto elegante. È ideale per la realizzazione di capi d’abbigliamento leggeri e confortevoli, come sciarpe, cappelli e capi di pelliccia sintetica.

Lavaggio

Per quanto riguarda il lavaggio dei capi in lana, è importante seguire alcune accortezze per evitare di rovinare il tessuto. In genere, la lana merinos può essere lavata a mano con acqua fredda o a 30°C in lavatrice. In ogni caso, è importante evitare di strofinare o sfregare il tessuto durante il lavaggio, poiché potrebbe causare la formazione di palline. Inoltre, è preferibile utilizzare un detersivo delicato per evitare di danneggiare le fibre. Per quanto riguarda la lana superkid mohair, invece, è preferibile lavarla a mano con acqua fredda e con un detergente delicato. Anche in questo caso, è importante evitare di strofinare o sfregare il tessuto durante il lavaggio, poiché potrebbe causare la formazione di palline.

Quali capi scegliere

La scelta tra la lana merinos e la lana superkid mohair dipende dal tipo di capo che si vuole realizzare. Se si desidera realizzare un capo aderente e resistente, come un maglione, la lana merinos è sicuramente la scelta migliore. Invece, se si vuole realizzare un capo leggero e delicato, come una sciarpa o un cappello, la lana superkid mohair è la scelta più indicata.

Inoltre, va detto che i capi realizzati in lana superkid mohair sono più delicati e richiedono una maggiore attenzione nella cura e nel lavaggio. Sebbene la lana merinos sia anch’essa un tessuto delicato, è più resistente alle sollecitazioni del lavaggio e dell’usura.

Infine, se si cerca un’opzione di alta qualità per i capi in lana superkid mohair, un’ottima soluzione è rappresentata dai maglioni in lana superkid mohair di lesboulescolorees.com . Questi maglioni sono realizzati con cura artigianale, utilizzando solo le migliori fibre di lana superkid mohair. Grazie alla loro estrema morbidezza e leggerezza, rappresentano una scelta elegante e confortevole per le giornate più fredde.

In conclusione, sia la lana merinos che la lana superkid mohair sono tessuti di alta qualità, adatti alla realizzazione di capi d’abbigliamento di diversi tipi. La scelta dipende dalle necessità e dalle preferenze individuali, ma se si cerca un tessuto resistente e adatto ai capi aderenti, la lana merinos è la scelta migliore. Se invece si vuole realizzare capi leggeri e delicati, la lana superkid mohair è l’opzione più indicata. In ogni caso, è importante seguire le corrette procedure di lavaggio e cura per preservare la bellezza e la resistenza di questi tessuti di altissima qualità.