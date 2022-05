La STREET ART arriva al 45°Nord Entertainment Center di Moncalieri 

Due week end all’insegna della Street Art prenderanno il via il 14 Maggio 2022 con la rassegna: LIVE ART@45°N per concludersi il 22 maggio con eventi live immersivi per famiglie che, insieme agli artisti presenti potranno sperimentarsi come «pittori per un giorno» e carpire i segreti di alcuni tra i più famosi writiers della scena nazionale. Truly Design, famoso studio di design internazionale, curerà la direzione artistica della kermesse per la quale è stato scelto il tema “ANIMALI FANTASTICI” che permette di spaziare tra natura, fantasia in un mondo “DOVE TUTTO PUO’ ACCADERE” come recita il pay off del 45°Nord Entertainment Center. Le installazioni artistiche saranno create durante i due week end da un cast di artisti italiani che si esibiranno in performance live animando il centro commerciale, insieme a laboratori di pittura, giochi e attività animazione per i più piccoli.

IL CAST

Il cast degli artisti è stato selezionato da Truly Design, studio di comunicazione visiva non convenzionale fondato nel 2007 a Torino, e diretto da tre artisti urbani attivi nella scena dei graffiti dal 1996, vincitori nel 2018 del Cannes Golden Lion Award riconoscimento internazionale più prestigioso del settore, firma italiana molto importante del settore che porta l’evento: LIVE ART@45°N ad un livello internazionale, inserendo il 45°Nord Entertainment Center di Moncalieri in nuovi circuiti di visibilità e comunicazione.

Sempre Torinese l’artista Valentina Bongiovanni, innamorata dei contrasti di colore e «degli animali pazzi con quattro occhi», Nice And The Fox artista esperta in ritratti su muro e tela definita a tutti gli effetti eclettica dalla stampa di settore, Vernis ovvero Barbara e Sara, duo artistico Torinese che si occupa di illustrazione applicata principalmente alle decorazioni murali, Go Art Factory Movimento Artistico Torinese nato per promuovere l’arte a 360°, dall’arte “STATICA” visiva all’arte ” DINAMICA” in movimento.

“Oggi la chiamiamo Street art, negli anni ‘60 era una forma di protesta sui muri di New York, per poi passare alle forme d’arte non riconosciute che, negli anni ‘70, hanno invaso gli spazi pubblici all’aperto delle città di tutto il mondo. Attualmente la Street art è un elemento “familiare” del paesaggio urbano e incide sulla sua estetica, unendo aspetti sociali, culturali ed artistici: con la rassegna *LIVEART@45°Nord* Moncalieri gioca una carta di dialogo con una delle tendenze più promettenti dell’arte contemporanea e, cosa ancora più importante, con il mondo giovanile, ponendo al centro il tema della valorizzazione della sua creatività. Scoprire e coltivare l’arte urbana come canale di comunicazione con le nuove generazioni è tra gli obiettivi primari dei quattro giorni di eventi live al 45° Nord Entertainment Center, che porteranno in città il meglio della scena nazionale sotto la qualificata regia e la direzione artistica dello studio Truly Design.” ha commentato l’assessora alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo.