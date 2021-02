La Recensione Più Onesta DI Spyzie

Spyzie è un’app ben concepita per gli utenti che hanno bisogno di monitorare i propri figli, partner o colleghi, in base al feedback dei clienti. Grazie alle sue innovative opzioni di monitoraggio, questa app ha un ruolo di primo piano nel settore del monitoraggio. Con il loro sostegno, i genitori proteggeranno i bambini da incidenti e insulti online. Non inaspettatamente, migliaia di utenti sono estremamente preoccupati che Spyzie non sia più in esecuzione.

Spyzie è la soluzione di monitoraggio telefonico più innovativa e sicura al mondo con potenti funzionalità di sorveglianza telefonica, che ora rende la maggior parte dei genitori scelte affidabili per la protezione dei bambini. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android e iOS, senza rooting o jailbreak. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina di compatibilità.

Spyzie semplifica il monitoraggio dei tuoi cari senza i rischi del rooting del tuo computer. Il ‘rooting’ è un meccanismo per eliminare i vincoli dalla fabbrica che consente agli utenti un accesso privilegiato alle funzioni telefoniche. Di solito, quando si desidera rimuovere il bloatware (applicazioni o software indesiderati originariamente sul dispositivo) o adattare i telefoni, le persone eseguono il root dei propri dispositivi mobili.

Potresti considerare di avere un software di monitoraggio affidabile come Spyzie a causa di diversi fattori. Di solito la protezione è l’incentivo principale. Vuoi assicurarti che siano al sicuro e privi di danni, che si tratti dei tuoi figli, del tuo coniuge o persino dei genitori anziani. Ad esempio, c’è sempre molto a cui pensare quando si tratta di bambini. Oltre al bullismo online, sono minacciati predatori, phishing, truffe e dettagli personali. Potresti condividere qualcosa che potrebbe tormentarli più tardi nella vita se sono stati sui social media (ad esempio foto o video imbarazzanti). Spyzie recensioni:

App Spyzie: Come Funziona

Spyzie è proprio come gli altri software di sorveglianza per smartphone. Ottieni un account Spyzie dopo aver acquistato un abbonamento. Avrai accesso a una dashboard in cui è possibile collegare un sistema che desideri gestire. Nella dashboard vengono salvati tutti i dati tracciati. Su entrambi i dispositivi iPhone e Android, puoi usare Spyzie. Proprio come mSpy, per supervisionare chiunque su iOS, devi ottenere le credenziali di iCloud. È necessario installare un plug-in su un telefono o tablet di destinazione per controllare un dispositivo Android e installare il file apk di Spyzie. Devi avere accesso al pannello operativo per iniziare a controllare. Assicurati che il tuo indirizzo e-mail sia corretto poiché ti verranno inviate le informazioni di accesso e i collegamenti APK di Spyzie

In breve, il sistema controllato mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ma è più profondo. Questa è una descrizione più dettagliata di ciò che Spyzie dovrebbe fare precisamente: Visualizza la cronologia delle chiamate dell’unità di destinazione. L’ora e la data dei registri delle chiamate vengono ordinate. Questi includono nomi di contatto, numeri di telefono, durata e durata della chiamata e moduli di chiamata (in uscita, in entrata, ritirati e accettati).

Puoi verificare l’affidabilità del tuo sistema sul tuo sito web ufficiale o contattare il loro team di supporto se non sei sicuro che sia compatibile. Normalmente, iOS 8.0+ e Android 4+ funzionano perfettamente. Le app Spyzie devono offrire un valore aggiuntivo alle specifiche del telefono cellulare. Poiché la maggior parte degli utenti Android accede a Spyzie sui dispositivi Samsung, si chiedono se le ammiraglie Samsung come Samsung S9 soddisfino questa forma di app. Sì, così come iPhone X, è totalmente reale.

Esiste Un’App Migliore DI Spyzie?

mSpy è uno dei migliori Recensione di mSpy mSpy è uno strumento indispensabile per i genitori che vuole rimanere al top, evitare minacce online e un’esposizione non necessaria degli smartphone dei bambini. Oggi le applicazioni di sorveglianza sono disponibili in tutto il mercato. Le persone devono solo installare l’app, caricare una spia nell’edizione semplice o premium dell’app. La maggior parte delle applicazioni di sorveglianza mobile sono compatibili con Android, Mac e computer desktop. Un altro aspetto positivo è che questi software forniscono funzionalità semplici, come monitoraggio dei messaggi, telefonate, messaggi FB, GPS e altro ancora. spy app gratis

Solo un computer può connettere il tuo account Spyzie. Devi contattare il loro Centro assistenza se desideri monitorare più dispositivi contemporaneamente. Proverai a personalizzare il software in base alle tue esigenze. È possibile monitorare diversi monitor per famiglie con più di un bambino. 800.000 bambini negli Stati Uniti vengono uccisi lo scorso anno, o circa 2.000 bambini ogni giorno, secondo il National Center for Missing and Abused Children. Ci sono varie spiegazioni per questo, incluso il cyberbullismo e il “grooming” online.

MSpy è uno strumento di controllo parentale sicuro specifico per il monitoraggio del telefono dei tuoi figli. Controlla il miglior articolo sul controllo parentale per i computer dei tuoi figli per vedere se si adatta alle esigenze del tuo sistema operativo (Windows, Mac OS, Linux ecc.). L’app per telefono spia è un localizzatore mobile che tiene traccia delle abitudini dei bambini, come la cronologia delle chiamate, la traduzione GPS, l’uso di Internet, i contatti, i calendari e così via. Ecco le caratteristiche principali:

Traccia la posizione GPS del telefono – Oltre alla posizione GPS di tuo figlio, MSpy carica le coordinate per mostrare a tuo figlio esattamente dove si trova il giorno. Possono essere visualizzati su una mappa, anche in tempo reale. Controllo e monitoraggio delle chiamate: individua chi sta chiamando e raccogli dettagli come numeri di telefono, nomi di contatti, tempi di chiamata e durata della conversazione.