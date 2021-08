La ministra Lamorgese in visita a Torino

Ha incontrato il prefetto di Torino Claudio Palomba, il questore Giuseppe De Matteis e partecipato al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in visita a Torino insieme al capo della polizia, prefetto Lamberto Giannini.

Al termine della riunione il ministro e il capo della polizia incontreranno i due agenti feriti nei violenti scontri di due settimane fa in Val Susa, presso il cantiere di Chiomonte. Proprio nelle scorse settimane Lamorgese aveva annunciato che in Valsusa sarebbero stati inviati più uomini e più mezzi. Nel frattempo le proteste contro la Tav si sono di nuovo intensificate visto anche l’apertura di un secondo cantiere per il nuovo autoporto di San Didero.

“Sono assolutamente inaccettabili episodi di gravissima violenza che mettono in pericolo l’incolumità degli operatori di polizia e che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare liberamente”, aveva affermato all’indomani degli scontri il ministro Lamorgese, che punta a evitare nuove tensioni e scontri.