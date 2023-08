La mattina torinese di Mattarella tra Sermig e Polo del ‘900

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella questa mattina a Torino per una visita ufficiale al centro culturale al Polo del ‘900. Il capo dello Stato ha incontrato i giovani in un evento organizzato per parlare della Resistenza e del ruolo della storia, in vista delle iniziative del Polo per gli ottant’anni appunto dalla Resistenza, ma anche per una serie di altre ricorrenze, quali i sessant’anni del libro La Tregua di Primo Levi, i cento anni di Piero Gobetti editore, i vent’anni del Museo diffuso della Resistenza, e i vent’anni dalla morte di Alessandro Galante Garrone e Norberto Bobbio.

Ad accogliere Mattarella al suo arrivo, insieme agli applausi dei passanti, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il prefetto, Raffaele Ruberto.

“Questa visita ci onora tantissimo e riallaccia un legame con il Piemonte. Un rapporto che mi onoro sia anche personale” ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, aggiungendo “noi possiamo dire al presidente che gli vogliamo bene – ha aggiunto Cirio – un affetto meritato visto il suo ruolo di garante dei valori dell’antifascismo e dell’equilibrio del Paese”.

La tappa torinese precedente è stata una visita privata al Sermig (Servizio missionario giovani) all’Arsenale della pace, per incontrare stamattina il fondatore, Ernesto Olivero, che il presidente è tornato a raggiungere prima di lasciare la città. Un incontro a cui ha partecipato anche la figlia di Mattarella, Laura.