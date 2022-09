La DC esiste oltre lo spazio-tempo , il terzo polo chissà…

La DC sì, il Terzo Polo forse. Il dialogo, il legame tra cattolici continua ad essere presente oltre lo spazio tempo e non è irrilevante nella politica italiana. Il centro governativo amministrativo tuttavia resta il Pd. Conte ha avuto la massima esaltazione e concretezza come alleato Dem. La Lorenzin è passata nel Pd e non tra i soviet senza problemi e senza bisogno di intermediari più moderati. Questo per dire quanto le differenze tra i “calendarenzi” e il PD su scelte di fondo siano irrilevanti. Personalismi, protagonismi, affarismi e antipatie varie ammorbano la sinistra.

Solo in Italia ci sono così tanti filo-putiniani e il complottismo ha preso radici , sull’onda no vax, e della filosofia via Telegram che unisce Trump e il sodale Putin. Questo con il legittimo corollario nostrano dei Dibba e del Paragone che vuole lasciare l’Europa come i primi pentastellati No Euro. Amici del regno delle fake ,degli attacchi informatici, e del pugno di ferro verso chi si oppone. Un’area che odia Papa Francesco. In Italia

è evidente che il nuovo centro, per quanto dinamico e auspicante il ritorno di Draghi, farà perdere collegi contendibili alla sinistra incapace di alleanze di fronte a una debacle annunciata. Contribuendo a ridimensionare l opposizione nel parlamento sovranista. Oltre all Europa si allontana la prospettiva green, unica via di progresso e di futuro come hanno capito i giovani e tanti che non comprendano e ne si interessano a queste beghe e relative sigle loro fautrici.