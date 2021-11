Investimenti: acquistare casa a Roma

Comprare casa a Roma è una mossa che da un lato può essere considerata un azzardo ma nello stesso tempo può rivelarsi un estremo vantaggio. La città eterna infatti è meta ambita non solo da personaggi di spicco del mondo dello spettacolo ma anche da turisti e migliaia di lavoratori che desiderano fare carriera nella capitale.

Il prezzo varia con la posizione

Come tutte le grandi città e metropoli anche Roma presenta un’offerta molto variegata di immobili. Lo sbalzo di valore e quindi di prezzo al metro quadro dipende fortemente dal quartiere o dalle “micro-città” che si sono create negli anni. Un buon investimento su una casa deve tenere conto non solo del prezzo ma anche e soprattutto della vicinanza al luogo di lavoro, alle scuole e ai parchi oltre agli innumerevoli servizi di cui ognuno necessita. In generale avvicinarsi al centro storico indica un aumento considerevole del prezzo al metro quadro. Se un monolocale a Roma Sud si aggira intorno ai 3000 €/metro quadro, il centro storico offre prezzi più che raddoppiati.

Scegliere la migliore casa a Roma con Casavo

Andare alla cieca su una città ampia e complessa come la capitale è un azzardo se si vuole acquistare un immobile. I prezzi sono in leggero calo durante il 2021 ma nonostante ciò bisognerebbe affidarsi ad un’agenzia di compravendita di case per andare sul sicuro. Una delle migliori startup che si occupa di vendita case a Roma è sicuramente Casavo. E’ una startup costituita da un team esperto in grado di assicurare un acquisto rapido, sicuro e a prezzi competitivi. Infatti acquistando in diverse zone di Roma, Casavo ristruttura decine di immobili datati o rinnova locali in modo da permettere a chiunque di acquistare agevolmente in breve tempo.

Dove conviene acquistare casa a Roma

L’investimento su un immobile nella capitale va fatto in modo saggio osservando attentamente le proprie necessità non solo in termini monetari ma anche di servizi e comfort. Vi sono diverse zone come Castelverde o Trigoria dove i prezzi sono contenuti e adatti a neo famiglie che necessitano dei servizi base ma con vantaggi in termini economici. Invece chi desidera godere delle bellezze antiche della città eterna dovrebbe optare per i quartieri di Caracalla o Aventino oppure acquistare in zona Trastevere e Testaccio.

Infine chi ama il mare potrebbe scegliere di investire su un immobile in zona Ostia. Offre in generale una qualità di vita alta sempre più in crescita per i continui rinnovamenti e rivalutazioni del territorio.

In generale quindi vivere a Roma è costoso perchè ovviamente si tratta di una delle città più belle e famose del pianeta. Tuttavia è possibile trovare immobili a prezzi vantaggiosi in zone strategiche affidandosi magari anche a agenzie.