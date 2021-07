Infedeltà coniugale e conseguenze. A chi rivolgersi

L’infedeltà si scopre dalla borsetta (e non solo)

Secondo gli ultimi dati statistici cresce il ricorso da parte di uomini e donne a servizi di agenzia investigativa per controllare i comportamenti da parte dei propri partner. Una tendenza diffusa soprattutto nelle grandi città e nei centri più abitati. Per un’ad esempio è del tutto normale avere a che fare con situazionie, anzi, appare strano che molti uomini siano convinti di non essere mai stati traditi. Tuttavia, questa situazione si verifica sempre più spesso e non è semplice scoprire se la ragazza ti sta tradendo, dato che questo fatto può avvenire ad ogni ora del giorno. Una situazione frequente è il tradimento sul posto di lavoro e la donna può andare a letto contemporaneamente con l’amante e il compagno di sempre. Spesso si avvicina e abbraccia il suo uomo per alleggerirsi la coscienza. Come scoprire se la tua “lei” è infedele?Il nostro servizioconsiglia di: possono comparire scontrini e ricevute, oggetti misteriosi e tanto altro. Il consiglio è anche di prestare attenzione al fatto che non voglia convivere o che cambi le lenzuola prima del tuo arrivo dato che la domanda da farsi in questo caso è: “c’è stato qualcuno prima di te?” Anche se la chiami più volte al giorno per controllare i comportamenti lei potrebbe aver mandato un messaggio pochi minuti prima al suo amante, oppure si verificano cambiamenti nella routine e nel comportamento normale. Anche in questo caso il consiglio èo sparizioni di ore senza rispondere al telefono… Se il grado di sfiducia è alto si puòe i numeri chiamati più di frequente, a patto che non lo nasconda o cancelli chiamate e messaggi sospetti. Anche la risposta alla domanda “chi ti ha chiamato?” “Nessuno” è segno di reticenza e può indicare la presenza di qualcuno che non si vuol rendere noto. Infine, l’Verdile investigazione consiglia di prestare attenzione a un crescente disinteresse nei tuoi confronti e al rifiuto del sesso con scuse come la stanchezza o gli impegni. La causa potrebbe essere il fatto che è già soddisfatta da un altro uomo. Cosa fare? Rivolgersi apermette di smascherare il tradimento e ottenere. La donna tende a razionalizzare parlando di forte tentazione e perdita del controllo delle sue azioni e incolpa l’uomo di non darle più i giusti stimoli. La ragione femminile vede, quindi, come ottimale un’avventura con un altro uomo senza pretese. Solo un abilesaprà documentare il tradimento e aiutarti a fugare ogni dubbio.