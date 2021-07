Fifa 22, su Amazon preordini e sconti

Fifa 22 su Amazon è già disponibile e in sconto. Ea Sports ha da poco annunciato la data ufficiale dell’uscita del game di sport più atteso dell’autunno e sono già partite le prenotazioni per avere una copia.

I principali store ed e-commerce di elettronica si stanno infatti attrezzando per offrire la possibilità agli appassionati di prenotare la propria copia di Fifa 22 che sarà consegnata entro la data di release del gioco, il 1 ottobre.

Fifa 22 su Amazon in offerta

Come sempre Amazon è una garanzia per quanto riguarda le offerte per Fifa 22. Infatti come ogni anno sarà possibile prenotare il videogioco e assicurarsi il miglior prezzo garantito. Ovvero, non lo pagherete di più della cifra a cui lo avete prenotato ma potreste pagarlo di meno se il prezzo scenderà ancora.

Un vantaggio soprattutto per chi ha ancora consolle di vecchia generazione come Xbox One e Playstation 4: per questi infatti il prezzo in promozione è attualmente di 49,98euro, ovvero 20 euro meno del prezzo pieno di listino che anche quest’anno è fissato a 69,99 euro nella versione standard.

Nessuno sconto invece per le versioni dedicate alla consolle di next gen Playstation 5 e Xbox Serie X, la vera novità di quest’anno. In questo caso infatti il prezzo fissato è di 79,99 euro per la versione standard e al momento non sono previsti sconti. Anche perchè solo questa versione potrà contare sulla novità dell’Hypermotion, tecnologia che dovrebbe rendere ancora più realistiche le espressioni dei calciatori.

Insomma, la corsa a Fifa 22 che per il secondo anno consecutivo sceglie Mbappè come suo uomo copertina è già partita e c’è da scommettere che nelle prossime settimane gli store faranno a gara per fare la promozione più vantaggiosa e accaparrarsi i tanti appassionati che attendono il 1 ottobre per dedicarsi al nuovo capitolo del gioco di simulazione calcistica più celebre al mondo.