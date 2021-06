Incontro Letta-Lo Russo: “Bisogna far rinascere Torino”

Il candidato del centrosinistra per Torino Stefano Lo Russo ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta. Lo rivelano fonti del Nazareno citando un colloquio in cui i due hanno fatto il punto sulla situazione in città e su come organizzare le liste della coalizione.

L’incontro, sottolineano sempre le stesse fonti, è stata anche occasione per uno scambio di idee su come far rinascere Torino dopo 5 anni di Appendino e un anno e mezzo di pandemia.

“Avanti tutta!”, ha detto il segretario del Pd al candidato sindaco a conclusione del colloquio,