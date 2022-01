Stanno ancora cercando di domare le fiamme divampate in una mansarda in via Bellezia, angolo via Corte d’Appello a Torino, nel pieno centro città. L’incendio è scoppiato poco dopo mezzogiorno e sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco.

Oltre alle fiamme si sono sentite anche delle esplosioni e due persone sono state trasportate al CTO per ustioni. Non è chiaro se sono inquilini del palazzo o operai che stavano lavorando sui ponteggi per la ristrutturazione che era in corso.