Inaugurato il nuovo servizio navetta Flibco da e verso l’aeroporto di Torino Caselle

Dopo il successo del servizio navetta che ha messo in collegamento Torino con l’aeroporto di Milano Malpensa, Flibco ha deciso di puntare di nuovo sul capoluogo piemontese, regalando ai viaggiatori una nuova navetta tra Torino e Caselle , l’aeroporto principale della città.

Il nuovo servizio navetta è stato inaugurato il 15 giugno, alla presenza di varie personalità, tra cui il CEO di Flibco Tobias Stüber, il Country Manager di Flibco Italia a Giuseppe Martino, l’Amministratore Delegato di Torino Airport Andrea Andorno e il Direttore Aeroportuale Nord Ovest di ENAC Adolfo Marino.

Dopo il simbolico taglio del nastro, i primi autobus diretti verso il centro città hanno iniziato la loro corsa.

Le caratteristiche della nuova tratta Torino-Caselle aeroporto

Il nuovo servizio navetta è stato progettato per rendere rapido e comodo lo spostamento di torinesi e turisti da e verso l’aeroporto della città. Per raggiungere tale risultato, la tratta è stata pensata, almeno per il momento, come un collegamento diretto, ossia senza fermate intermedie.

I viaggiatori che da Torino vogliono raggiungere l’aeroporto possono prendere la navetta in Corso Vittorio Emanuele II 131, presso l’autostazione situata di fronte al Palazzo di Giustizia e a circa 600 metri da Torino Porta Susa; la fermata di arrivo è collocata a pochi metri dall’ingresso delle partenze.

Chi invece è diretto verso la città, può trovare il capolinea dei bus Flibco a pochi passi dall’uscita degli arrivi.

Per rendere ancora più efficiente il servizio, l’azienda sta pensando di aggiungere ulteriori fermate, le quali verranno individuate in punti strategici della città.

Le corse, della durata di 25 minuti, iniziano alle 3,30 del mattino e terminano a mezzanotte; durante la giornata sono previsti in totale 40 viaggi, uno ogni 30 minuti.

I biglietti da e per Torino Aeroporto

Tra gli aspetti più interessanti del servizio Flibco rientra il prezzo dei biglietti, davvero concorrenziale. Il costo di un viaggio singolo è infatti pari a 6.99 euro, mentre per un biglietto di andata e ritorno non si spendono più di 9,98 euro.

Oltre a questo, il viaggiatore può prendere la navetta successiva rispetto a quella prenotata oppure cancellare e riprogrammare il viaggio fino a 6 ore prima della partenza, così da non avere problemi nemmeno in caso di ritardo dell’aereo o di modifiche del viaggio.

L’acquisto dei biglietti può essere effettuato, anche all’ultimo momento, presso i desk in aeroporto oppure online, installando sul proprio smartphone l’app dedicata o collegandosi al sito web Flibco.com.

In alternativa, pagando un leggero sovrapprezzo, il viaggiatore può acquistare il biglietto direttamente a bordo della navetta.

I bus Flibco

Flibco, azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali e attiva in una dozzina di aeroporti europei, offre ai propri utenti non solo servizi affidabili, ma anche mezzi di trasporto dotati di tutti i comfort e capaci di rendere il viaggio davvero comodo e rilassante.

Sulle navette i viaggiatori possono trovare wi-fi gratuito, prese per ricaricare smartphone e computer, ampi spazi sia per i bagagli sia per le gambe, nonché passerelle per l’accesso facilitato dei soggetti con difficoltà di movimento.