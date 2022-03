In piazza Zara un nuovo Punto Acqua Smat

Un nuovo Punto Acqua SMAT, il diciannovesimo in città, è stato inaugurato questa mattina in piazza Zara. Presenti al taglio del nastro l’assessora all’ambiente Chiara Foglietta insieme a Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8, e il presidente di SMAT Paolo Romano.

Realizzati per valorizzare il consumo sostenibile dell’acqua del rubinetto, i punti acqua SMAT consentono l’approvvigionamento di acqua di rete naturale, gasata a temperatura ambiente o refrigerata, garantita dai controlli effettuati quotidianamente dai laboratori del Centro Ricerche SMAT e rigorosamente a “chilometro zero”.

I chioschi per la distribuzione dell’acqua hanno numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico – l ’acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, è in distribuzione gratuita, mentre un litro e mezzo di quella gasata refrigerata costa 5 centesimi – con un evidente risparmio rispetto a quella acquistata in bottiglia, sia da quello ecologico.

Si calcola infatti che ogni distributore per l’acqua – la Circoscrizione 8 ne ospita già altri due, nelle piazze Galimberti e Nizza – con un normale attingimento, a regime, di circa 4000 litri di acqua al giorno, permetta un risparmio di circa 1 milione di bottiglie di plastica all’anno, con conseguente riduzione delle emissioni di Co2 per la loro produzione e il trasporto e benefici per l’ambiente.

Anche il nuovo Punto Acqua di piazza Zara è dotato del sistema di pagamento che agevola le operazioni di acquisto dell’acqua frizzante. Sui chioschi è stato infatti collocato un apposito lettore (POS) che consente il pagamento con la propria carta bancaria/postale o prepagata: le carte accettate sono quelle dei circuiti PagoBancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura contactless.

Per informazioni è a disposizione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il Numero Verde Assistenza Utenti 800 010 010.

Sul sito www.smatorino.it è disponibile l’elenco di tutti i Punti Acqua, sono 210 in totale, installati nel territorio dell’area metropolitana torinese.