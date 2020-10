Il Comune riapre il Centro Operativo per l’emergenza Covid

Si torna ai tempi del lockdown. Il Comune di Torino infatti ha riaperto il Coc, il Centro operativo Comunale, per aiutare le persone in difficoltà e che non possono uscire di casa a causa dell’emergenza Covid. La sede è presso il Centro Municipale di Protezione Civile di via delle Magnolie 5, mentre è attivo un numero di emergenza: 011 01137777, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30.

Scopo del Centro è aiutare le persone fragili e senza aiuti nelle attività quotidiane come fare la spesa, acquistare farmaci o portare fuori il proprio cane.

Si riapre anche lo sportello per il supporto psicologico gestito dall’Associazione Psicologi per i Popoli, mentre proseguono le attività di Torino Solidale, che supporta oggi circa 9 mila nuclei familiari.

“Con l’attivazione di questi servizi – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile, Alberto Unia – rispondiamo alle richieste dei numerosi cittadini. Il nostro impegno è nel cercare di alleviare queste situazioni di disagio, ancora più evidenti per chi non può appoggiarsi ad altre persone o a reti familiari nella speranza che non ci sia un’ulteriore evoluzione dell’epidemia”