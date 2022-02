Il Comune non paga chi ha lavorato per le elezioni: retribuzione attesa da quattro mesi

Presidio dei lavoratori che hanno svolto il servizio di allestimento delle cabine elettorali per le elezioni amministrative dello scorso ottobre e che ancora non hanno ricevuto il loro compenso, lunedì 7 febbraio proprio davanti a Palazzo di Città.

Durante i due turni elettorali la cooperativa Proagents, in appalto del comune di Torino, ha impiegato i lavoratori nelle operazioni di allestimenti dei seggi, ma nonostante le ripetute diffide ancora oggi non è stato versato il compenso ai lavoratori.

Il 14 dicembre si era tenuto un primo presidio e la stessa amministrazione comunale aveva garantito di assumersi la responsabilità di pagare i lavoratori in qualità di committente. “Ad oggi tuttavia le procedure per adempiere a tale promessa sono stagnanti e il pagamento dei lavoratori resta incerto, in assenza di qualsivoglia tempistica” spiegano i lavoratori.

Il presidio di lunedì avverrà in occasione della presentazione dell’attuazione del PNRR da parte del sindaco. Con i lavoratori ci saranno anche disoccupati e precari dell’organizzazione Dobbiamo Vivere: “si chiede una tempistica certa e l’attuazione immediata delle procedure necessarie per arrivare al pagamento del loro stipendio” ribadiscono.

Durante il presidio i lavoratori consegneranno anche una lettera da loro scritta al comune di Torino.