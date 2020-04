Da Acmos #pensieridilibertà

Con la quarantena per il coronavirus stanno cambiando i comportamenti, le abitudini. I social network sono diventati l’unica finestra sul mondo, la strada e la piazza virtuale, aiutano ad accorciare le distanze, a condividere, fungono da consiglieri su come trascorrere il tempo in casa e inventano nuovi modi anche per celebrare ricorrenze importanti come la Festa della Liberazione.

Il 25 aprile raccontato attraverso i social. È questa l’idea che Acmos, nell’aderire alla campagna promossa dall’ANPI (Associazione nazionale partigiani italiani) #BellaCiaoInOgniCasa, ha lanciato con l’iniziativa #pensieridilibertà. Una campagna social di avvicinamento alla Festa della Liberazione, che invita a condividere dalle proprie case video o a scattare foto per ricordare sui social network brani, poesie, canzoni partigiane che aiutino a riflettere sul bisogno di libertà ed il prezzo pagato per affermarla durante la Resistenza. Tutto ciò che sarà pubblicato, dovrà essere accompagnato dall’hastag #peniseridilibertà.

“Ci apprestiamo a vivere questa Festa della Liberazione ognuno a casa propria, per affrontare la crisi sanitaria che sta vivendo il nostro paese sottolinea Diego Montemagno presidente Acmos Piemonte – Ma il 25 aprile, data che sancisce uno snodo centrale della storia d’Italia in cui le forze e le intelligenze migliori si sono unite per sconfiggere l’ideologia fascista e gettare le basi della nostra Democrazia, non può e non deve essere dimenticato”.