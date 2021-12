Il Progetto Dancin’ together è un importante appuntamento con la danza organizzato dall’associazione La Città e L’arte Balletto di Moncalieri diretto da Barbara Casto, prestigioso centro di danza del torinese da 30 anni attivo sul territorio, in collaborazione con la Compagnia Jazzballet di Adriana Cava, il cui filo conduttore è rappresentato dal desiderio di ripartire, dalla voglia di danzare nuovamente insieme in un grande e prestigioso palcoscenico moncalierese.

Niente di meglio delle luci della ribalta rappresentate dal Musical di Broadway.

Nella prima parte il Balletto di Moncalieri con il viaggio intrapreso da un giovane ballerino che rivede finalmente una luce nel suo cammino, un senso alla sua fatica quotidiana e un obiettivo per il suo futuro.

Un sogno all’interno dei più famosi Musical, con i danzatori de Il Balletto di Moncalieri e le coreografie di Barbara Casto, Elisa Alberghini, Erica Ferrero e Debora Carotenuto, da Newsies, gli strilloni di inizio novecento che annunciano la riapertura dei teatri, al Grande Gatsby con il ritratto di un’epoca decadente di contrabbandieri di alcolici, di banchieri, di gangsters e persone perbene, di grandi feste che finiranno, proprio come Jay Gatsby, sepolti dall’American Dream; da Un Americano a Parigi, connubio tra l’energia e la vitalità americana rappresentata dalle musiche di Gershwin e l’eleganza francese rappresentata da Lise di cui si innamorerà perdutamente il protagonista, a The Greatest Showman, lo spettacolo del circo Barnum & Bailey che con artisti esotici, numeri musicali e audaci imprese, vuole diventare il più grande show della terra. Il sogno non finirà perchè il nostro ballerino non tornerà mai più nella triste realtà del lockdown, ma diventerà parte integrante del sogno stesso. Una metafora che vuol essere un buon auspicio per le arti dello spettacolo che rappresentano il nutrimento della nostra anima e che, per questo motivo, non devono mai smettere di creare.

Il viaggio prosegue all’interno dei grandi musical con la Compagnia Adriana Cava Dance Company, una delle più importanti realtà italiane nel settore della danza jazz con ospite Fabrizio Voghera e la partecipazione di Elisa Fagà.

Verranno rappresentati alcuni fra i più famosi musical che hanno incantato milioni di persone con le coreografie di Adriana Cava, Simona Faggiani, Tony Lofaro e Enzo Scudieri: Alice in Wonerland, La cage aux folles, Moulin Rouge, Cats, Romeo e Giulietta, Notre Dame de Paris.

I ballerini della Compagnia diretta da Adriana Cava saranno affiancati da un ospite di fama internazionale Fabrizio Voghera, interprete di indiscutibile valore artistico di Notre Dame de Paris e Giulietta e Romeo e produttore e ideatore nel 2018 dell’opera musical “Otello – L’ultimo bacio” di cui verranno eseguiti alcuni brani. Alla serata parteciperà inoltre la giovane cantante lirica Elisa Fagà che interpreterà con eleganza e professionalità “Memory” tratto dal musical Cats.

