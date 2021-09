I vantaggi di investire in una webcam separata

Sia che vogliate lavorare da casa, sia che vogliate rimanere in contatto la vostra famiglia o iniziare a giocare, dovete assicurarvi che la vostra attrezzatura vi permetta di farlo. Questo implica avere la giusta attrezzatura collegata al tuo computer. Per la maggior parte delle persone, una webcam interna può bastare per una videochiamata occasionale, per questo in molti si chiedono se hanno davvero bisogno di una webcam esterna o separata. Continuate a leggere per scoprire i vantaggi che vi offre una webcam separata.

Risoluzione e qualità video

Anche se si è acquistato un computer portatile dotato della migliore webcam incorporata, è probabile che la risoluzione massima sia limitata: spesso è di 720 o 1080p, nei modelli di fascia alta. Le webcam separate hanno spesso una migliore risoluzione video, molte di esse partono da 720p e arrivano fino a 4K. Questo si traduce in una qualità video e di immagine decisamente migliore e può fare un’enorme differenza, soprattutto in ambito professionale.

Tante scelte

Le webcam separate di alta qualità sono dotate di diverse caratteristiche, esistono dunque molte opzioni tra cui scegliere, in base a ciò di cui si ha bisogno. Le esigenze di un giocatore saranno molto diverse da quelle di un professionista che ha bisogno di una risoluzione video più alta e quindi ognuno può acquistare la webcam che meglio si confà alle proprie esigenze.

Con tutte queste scelte c’è anche una differenza di prezzi. Se stai cercando una webcam separata di base, puoi accontentarti di un modello più economico, mentre quelli che stanno cercando un modello di fascia alta, con un sacco di caratteristiche da poter sfruttare anche in futuro, possono acquistare un modello più costoso.

Flessibilità

Con una webcam incorporata non c’è la possibilità di un’inquadratura flessibile. Si è spesso legati alla posizione del portatile e all’angolo dello schermo dove è montata la webcam. Molte webcam separate permettono di scegliere l’inclinazione o la torsione e dunque possono essere puntate in qualsiasi direzione.

Angoli migliori

Un fastidio piuttosto comune a molte delle persone che usano una webcam interna è legato all’impossibilità di mostrare un angolo migliore. Sono spesso limitati dall’angolo dello schermo del loro computer portatile e questo spesso porta la persona dall’altra parte dello schermo a trovarsi di fronte a un naso all’insù o a non avere comunque una buona visione del viso dell’interlocutore. Una webcam separata può essere montata ovunque, per garantire alla persona dall’altra parte dello schermo una visione decisamente migliore.

Illuminazione

Molte fotocamere separate ora sono dotate di funzioni per la regolazione della luce. Questo significa che si adattano alla scarsa illuminazione e quindi possono essere utilizzate in una varietà di impostazioni. Ciò vuol dire che il video non sarà sgranato o scuro, anche se state usando la webcam in un ambiente con scarsa illuminazione.

Chiunque usi una webcam per lavoro o per giocare dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto di una webcam separata. Queste webcam hanno numerosi vantaggi, in particolare una migliore qualità video e un sacco di funzioni che i loro utenti possono sfruttare.