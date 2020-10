I pro e contro della riflessologia plantare

La riflessologia plantare è una disciplina volta a ristabilire l’equilibrio energetico del corpo, attraverso un particolare massaggio che stimola e comprime specifici punti di riflesso sui piedi, relazionati a specifici organi e apparati. Questa tecnica consente di esercitare un’azione preventiva su eventuali squilibri dell’organismo.

I piedi rappresentano una struttura fondamentale del corpo umano e sono sottoposti quotidianamente ad un inevitabile sovraccarico. Ognuno di noi, con un bagno caldo e un massaggio ai piedi ottiene una sensazione piacevole e rilassante e questo rappresenta una segnalazione attendibile sull’esistenza di reazioni riflesse ad un contatto.

In cosa consiste la riflessologia plantare

Per spiegare i meccanismi che governano l’efficacia terapeutica della riflessologia plantare, i riflessologi hanno proposto diverse teorie, tra cui:

La Teoria della liberazione ormonale: basata sul concetto secondo cui il cervello controlla parte del sistema endocrino e sostiene che il messaggio di una particolare zona dei piedi stimola il cervello a rilasciare ormoni ad azione terapeutica.

La Teoria della stimolazione nervosa: conferma l’esistenza di un collegamento nervoso tra le varie zone dei piedi, i differenti elementi anatomici del corpo e il cervello. La pressione di una determinata zona dei piedi migliori la comunicazione nervosa tra il cervello e l’elemento anatomico riflesso.

La Teoria del miglioramento della circolazione sanguigna: sostiene che le tecniche di massaggio della riflessologia plantare determinano un miglioramento della circolazione sanguigna, a livello degli organi riflessi. Al miglioramento della circolazione sanguigna ne consegue un apporto maggiore di elementi vitali e un processo di eliminazione delle scorie più efficace.

Pro e contro della riflessologia plantare

La riflessologia plantare è una tecnica volta al miglioramento di tre principali ambiti: infiammazione, congestione e tensione. L’obiettivo di questa disciplina è quello di eliminare gradualmente le condizioni di malessere legate a questi ambiti e riuscire a ripristinare l’equilibrio del corpo.

Questa tipologia di trattamento non può essere applicata sulle donne in gravidanza ed è fortemente sconsigliata durante il ciclo mestruale. È indicata particolarmente per la prevenzione e l’attenuazione dei dolori più comuni, come il mal di schiena, mal di testa, problemi alle ginocchia e così via. Tuttavia, può essere applicata anche per migliorare i problemi di insonnia, per placare la voglia di fumare, migliorare uno stato di forte stress o ansia e per calmare i dolori provenienti da crampi, cistiti e artrosi.

La riflessologia plantare si applica spesso durante gli infortuni sportivi, dove il terapeuta massaggia le zone riflesse del piede che corrispondono alle strutture anatomiche dolenti, offrendo sin da subito maggiore sollievo.

Riflessologia Plantare e Riflessologia: quali sono le differenze

La riflessologia è una pratica alternativa che considera il massaggio e la pressione di determinati parti del corpo come una terapia. Comprende al suo interno numerose discipline come la riflessologia plantare, facciale, auricolare e palmare.

La riflessologia plantare, dunque, è considerata una disciplina della riflessologia che si concentra esclusivamente sul massaggio e sulla pressione dei punti riflessi del piede, collegati ad un determinato organo.

Corso di riflessologia plantare: come funziona

Un corso di riflessologia plantare permette di conoscere tutte le teorie e le tecniche necessarie per effettuare questo trattamento, insegna come eseguire una valutazione riflessologica e come eseguire in modo corretto il trattamento.

In Italia ci sono numerosi, come il corso di riflessologia plantare Milano di Scuola Simo, dove apprendere le tecniche di riflessologia plantare di 1° e 2° livello.

Riflessologia plantare costo

Il costo di una seduta di riflessologia plantare varia in base alla durata che, generalmente, può essere di 30 minuti o di 60 minuti. La fascia di prezzo a seduta è tra i 25 euro ai 35 euro.