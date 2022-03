  I modelli di chitarra  più costosi nella storia

La chitarra è sicuramente lo strumento musicale per eccellenza per il fatto che è stata utilizzata dai più grandi artisti e rockstar nella storia durante le loro performances e anche in quanto è uno strumento molto affascinante e che emette un suono poderoso e trascinante.

Nel corso degli anni alcuni modelli di chitarre elettriche hanno raggiunto valori inimmaginabili e sono state acquistate per cifre esorbitanti.

Al primo posto in questa speciale classifica troviamo un modello di chitarra elettrica che è stato utilizzato da diversi artisti di fama mondiale quali ad esempio Paul McCartney, Mick Jagger e Eric Clapton. Il modello in questione è la Fender Stratocaster “Reach Out to Asia” che fu venduta all’asta per supportare le vittime dello Tsunami in Asia del 2004. Si trattava di un modello di chitarra di colore bianco che fu venduta al prezzo record di 2,7 milioni di euro (una cifra incredibile se si pensa che il costo di produzione era stato meno di 20.000€. Di Fender Stratocaster Reinzoo , negozio di strumenti musicali online, ne vende diversi modelli più economici.

In seconda posizione la Gibson J-160 Acoustic Electric di John Lennon che nel 1963 fu dimenticata dopo un concerto. Questa chitarra, comprata a Liverpool dal leader dei Beatles, per molti anni è stata nelle mani da un certo Tommy Pressley che in seguito la rivendette all’amico John Mccaw. Quest’ultimo solo nel 2014 si rese conto di avere in mano la chitarra di John Lennon dopo aver letto un articolo su un giornale: la rivendete all’asta nel 2015 per la cifra di 2,4 milioni di euro.

Al terzo posto un altro modello di chitarra elettrica intitolata ad una delle più grandi rockstar della storia, la Fender Stratocaster Jimi Hendrix che fu utilizzata durante la sua storica performances al festival di Woodstock nel 1968. La chitarra fu venduta una prima volta nel 1990 da Mitch Mitchell, batterista di Hendrix, che la vendette al prezzo di 200.000 dollari. Qualche anno dopo fu acquistata da Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, al prezzo di 2 milioni di dollari.

In quarta posizione troviamo un un altro modello di chitarra utilizzato da uno dei più grandi artisti della storia: si tratta della Washburn 22-Series Hawk di Bob Marley che fu acquistata dal governo giamaicano nel 2006 per la cifra di 1 milione e mezzo di dollari; il fatto curioso è che, anche se si era sicuri del fatto che fosse appartenuta a Bob Marley, non vi sono prove o immagini del chitarrista che la tiene in mano.

Al quinto posto la Les Paul Standard del 1959 appartenuta al grande chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards . Nel corso degli anni questa chitarra è stata utilizzata anche da altri grandi artisti quali Eric Clapton e Jimmy Page ad esempio. Fu acquistata nel 2003 da un collezionista anonimo per una cifra intorno al milione di euro.

Oltre a questi modelli, che sono quelli più costosi nella storia, altre chitarre storiche come la Fender Stratocaster del 65 di Bob Dylan o la famosissima Blackie di Eric Clapton sono state vendute per cifre vicino al milione di euro nel corso degli anni. Sicuramente nel corso degli anni a venire, anche se questi modelli di chitarra hanno probabilmente raggiunto record difficili da eguagliare, anche altri modelli di chitarre raggiungeranno prezzi da capogiro per essere venduti a collezionisti o appassionati di musica.