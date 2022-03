Segreteria Pd, Mazzù assegna le deleghe 

Chiusa la lista dei nomi che affiancheranno il nuovo segretario Marcello Mazzù alla guida del Partito Democratico Metropolitano. «Un PD sempre più inclusivo e vicino ai territori passa anche dalla sinergia con cui sapremo avvicinare e accompagnare le realtà e le esperienze amministrative e politiche comunali in una dimensione concreta e fattiva, pienamente metropolitana» così Mazzù descrive il partito e la sua segreteria.

Il Sindaco di Collegno Francesco CASCIANO avrà la delega agli enti locali. «Il PD metropolitano ha una grande responsabilità, dopo il successo di Torino deve dimostrare in tutti i comuni della provincia che partire dai bisogni e dalle fragilità delle persone è la pietra angolare per costruire politiche che rafforzano socialmente, culturale e economicamente la comunità metropolitana. Ringrazio il Segretario Mazzù e il Partito torinese per questo importante ruolo, cercherò di interpretarlo facendo squadra, il nostro territorio e il Paese hanno bisogno di un Pd forte e coeso» dichiara Casciano.

Le altre deleghe sono:

Domenico CERABONA, Presidente

Marco TITLI Vice-Segretario

Dario LORENZONI Coordinatore della Segreteria

Giovanni STRANIERO Portavoce e responsabile Comunicazione, Rapporti istituzionali

Gianni VENTURA Responsabile Organizzazione

Andrea APPIANO Circoli, Coordinamenti territoriali, Unioni montane, Istruzione e Politiche sociali

Alessia ARAGONA Ambiente e Legalità

Carmen BONINO Salute

Francesco CASCIANO Enti Locali

Chiara GAIOLA Commercio e Attività produttive

Laura POMPEO Cultura, Turismo, Pari opportunità, Università e Ricerca

Giuseppe PORTOLESE Energie, Pianificazione territoriale, Sport

Ermanno TORRE Transizione ecologica

Katia VENTURI Lavoro e Attività produttive

Nadia CONTICELLI, Capogruppo Comune To con delega Trasporti

Sonia GAGLIANO, Coordinatrice Circoli Pd Torino

Gioacchino CUNTRÒ, Tesoriere

Rossana Schillaci, Capogruppo Pd Città Metropolitana

Carlo Garrone, Segretario GD Torino