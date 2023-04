I casinò online sono davvero pronti a sostituire quelli fisici?

Se guardiamo al mercato dei casinò online, è facile vedere come il trend sia ormai in costante crescita da anni, inquadrandosi come un evento a dir poco epocale. Nel 2022 il settore ha raggiunto una cifra record di 66,7 miliardi di dollari, un aumento del 12,5% rispetto all’anno precedente. Il settore dei casinò online sta diventando sempre più popolare tra le persone che preferiscono giocare comodamente da casa propria, specialmente in seguito ai recenti eventi mondiali.

Basta guardare a un casinò online popolare come Betfair per capire che il futuro del settore è luminoso, con un aumento previsto del settore del 8,7% nei prossimi cinque anni e profitti di 120 miliardi di dollari entro il 2027.

Ci sono molte ragioni per questo aumento di popolarità dei casinò online: in primo luogo, questi casinò sono accessibili in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ciò significa che i giocatori possono divertirsi e vincere soldi in qualsiasi momento della giornata. In secondo luogo, la scelta di giochi è incredibilmente ampia, con titoli che vanno dalle slot machine ai giochi da tavolo come il poker e il blackjack, che recentemente hanno acquisito anche la loro variante “live”.

Come regge il paragone con i casinò fisici?

D’altra parte, i casinò fisici stanno diventando sempre meno popolari a causa dei loro costi elevati e della loro posizione limitata. Per andare in un casinò fisico, le persone devono attraversare città o anche andare all’estero. Inoltre, i casinò fisici richiedono spesso un grande investimento di denaro, sia per il personale che per la costruzione stessa dell’edificio.



Ci sono anche molte limitazioni che si applicano ai casinò fisici che non esistono nei casinò online. Ad esempio, in molte parti del mondo, i casinò fisici sono illegali o fortemente regolamentati, il che significa che i giocatori non possono godere di questa esperienza di gioco. Inoltre, i casinò fisici possono essere sottoposti a limitazioni fisiche sulla quantità di persone che possono ospitare o sul numero di tavoli e slot machine che possono avere.

L’impatto delle tecnologie sul settore