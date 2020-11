Hot spot per tamponi rapidi al via domani a Torino

Sarà il parcheggio esterno dell‘Allianz Stadium della Juventus ad ospitare il primo ho spot “drive throught” del Piemonte per tamponi rapidi contro il Covid.

Per usufruirne bisognerà essere prenotati attraverso il medico di famiglia e i risultati si avranno dopo 15 minuti.

Sono già 120 i primi prenotati, per sabato e per lunedì, che sono il massimo dei tamponi che si possono effettuare al giorno in questa prima fase. Ma, come spiega l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid Matteo Marnati “l’obiettivo è quello di un migliaio di tamponi al giorno”. “Questo è il primo hot spot per tamponi rapidi ma altri ne verranno allestiti sul territorio piemontese”, aggiunge Marnati.

Nella struttura, allestita dalla Brigata Alpina Taurinense, operano tre team di medici militari, se si riveleranno dei test rapidi positivi, verranno eseguiti test molecolari, che daranno risultato dopo due giorni. Alla realizzazione della struttura oltre alla Regione Piemonte e l’Esercito, hanno collaborato anche il Comune di Torino, Arpa e Gtt.