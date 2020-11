Covid, per ora nessuna nuova stretta in Piemonte

Non ci saranno altre misure restrittive in Piemonte. Lo assicura l’assessore regionale alla ricerca applicata per emergenza Covid Matteo Marnati a margine della presentazione del ‘drive through difesa’, il primo hot spot in Piemonte per tamponi rapidi alla ricerca del virus, allestito test nel parcheggio esterno dell’Allianz Stadium della Juventus a Torino, sulle possibili ulteriori chiusure in Piemonte.

“Il Piemonte sta andando bene. – ha detto – Quindi non sono previste nuove strette”. “I piemontesi stanno dando prova di responsabilità”, ha aggiunto Marnati.