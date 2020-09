Gtt, confermato lo sciopero del 14 settembre

Non è bastato l’incontro con la sindaca di Torino Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra per fare retrocedere le rappresentanze sindacali di Gtt dallo sciopero indetto per il 14 settembre.

Come confermano FILT Cgil, FIT Cisl e UGL e le rispettive RSU le 24 ore di stop dei trasporti pubblici locali si terranno, proprio nel giorno dell’inizio delle scuole.

“L’incontro, molto franco, – affermano i sindacati – ha permesso di definire un chiaro ed esplicito impegno del Prefetto e della Sindaca, ciascun secondo competenza, a definire un percorso di approfondimento e di valutazione di tutte le materie oggetto di confronto e aperte al tavolo aziendale con GTT; tale confronto, che verrà allargato all’Assessorato Regionale ai Trasporti, avrà inizio con la prossima settimana secondo un calendario molto serrato e l’impegno è quello di caratterizzarlo per senso di realismo, concretezza e l’obiettivo di superare le problematiche esistenti. Per rendere il Trasporto pubblico un servizio a misura di cittadino, rispettoso del lavoro di tutti i suoi addetti”.

“Le Organizzazioni sindacali che hanno dichiarato lo sciopero hanno richiesto fatti concreti e non mere dichiarazioni di intenti per definire un percorso di soluzione reale della vertenza e non una mera passerella caratterizzata da sole promesse” concludono i sindacati.