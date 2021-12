Grugliasco, Pd e GD: “Insieme contro la crisi. Raccolta di beni di prima necessità per i meno fortunati”

In prima fila contro la crisi, insieme. Il Partito Democratico di Grugliasco sarà disponibile a raccogliere beni di prima necessità per i meno fortunati della città e lo fa organizzando dei momenti di raccolta sabato 4 e domenica 5, sabato 11 e domenica 12 dicembre, al mercato di viale Echirolles, al gazebo PD all’altezza della farmacia e nella sede del circolo in via Perotti 20. I volontari dem saranno a disposizione per informare e raccogliere quanto verrà donato dai cittadini dalle 10 alle 12 in tutti i giorni programmati dell’iniziativa.

.

<Appena è stato ipotizzato l’appuntamento, ci siamo subito prestati. Un pacco in più può fare la differenza. – aggiunge Paolo Spataro, segretario Giovani democratici di Grugliasco – . Partecipiamo reduci già dall’esperienza positiva dello scorso anno, che ci ha riempito di gioia. Speriamo di aver fatto bene alla città. In questi due anni abbiamo vissuto momenti complicati e per alcuni l’uscita dalla pandemia è più complessa. Per questo è un dovere per noi esserci: uscire dalla propria stanza e fare qualcosa che può cambiare anche solo un giornata a una famiglia”.

Per beni di prima necessità sono intesi pasta, riso, biscotti, latte a lunga conservazione o in polvere, omogeneizzati e prodotti per bambini, succhi di frutta, sugo, scatolame e più in generale tutto ciò che è a lunga scadenza. Con cortese richiesta di diffusione della notizia. Grazie!

Foto della raccolta del dicembre 2020