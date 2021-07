Grimaldi: “Rammarico per Verdi fuori da coalizione”

“La notizia dell’uscita in extremis di Europa Verde dalla coalizione, soprattutto dopo la richiesta a gran voce delle primarie, non può che rammaricarci” commenta l’esponente di Sinistra Ecologista Marco Grimaldi osservando come le tematiche ambientali devono essere al centro dell’azione del nuovo sindaco assieme a quelle sociali.

“La tragedia tedesca è solo l’ultima manifestazione del disastro climatico e ambientale che stiamo vivendo e che richiede a tutti i livelli di governo soluzioni all’altezza del problema. Nella convinzione che anche la nostra città debba adottare al più presto politiche capaci di invertire la rotta e di intervenire in materia di qualità dell’aria, mobilità, ciclo dei rifiuti, le migliori energie del mondo ambientalista stanno contribuendo alla costruzione della lista Sinistra Ecologista, collaborando alla creazione di un percorso politico che salda giustizia ambientale e giustizia sociale”. “Sinistra Ecologista è convinta, infatti, che la rivoluzione ambientale debba affondare le proprie radici nel terreno della lotta per la difesa dei diritti sociali e contro ogni discriminazione. Per questo pensiamo che la coalizione del centro-sinistra sia il luogo migliore per progettare una Torino più verde e inclusiva e continueremo a batterci in questo campo per portare le istanze più radicali di cambiamento” ha concluso Grimaldi.