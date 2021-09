Giochi di carte da fare quando c’è maltempo: quali sono i migliori?

Invece di scorrere sul tuo telefono: gioca a carte!

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, sempre più giorni sono caratterizzati da maltempo e da temperature davvero rigide. Molto spesso, ciò non consente alle persone di uscire fuori di casa e passano il tempo senza far niente e guardando per ore e ore lo schermo del proprio smartphone oppure della televisione.

Cosa fare quando fuori piove e fa freddo? Una buona idea sarebbe quella di ordinare una pizza e giocare ad alcuni dei più famosi giochi di carte che da anni intrattengono le persone quando ci si incontra con gli amici e quando fuori c’è maltempo. Abbiamo deciso di elencarti le migliori soluzioni per divertirti e dimenticarti che per strada piove.

Gioca a Blackjack

Il gioco blackjack è probabilmente una delle opzioni più divertenti e più diffuse quando si è in casa e fuori piove. Il Blackjack è un gioco molto antico in cui viene utilizzato un tradizionale mazzo composto da 52 carte. Tuttavia, nella maggior parte dei casino vengono mescolati e utilizzati più mazzi insieme fino a raggiungere 312 carte.

L’obiettivo del gioco è quello di battere il banco ottenendo un punteggio quanto più vicino possibile al 21 senza doverlo superare. Quindi, il valore dell’asso può essere 1 o 11 a seconda delle necessità del giocatore mentre le figure valgono tutte 10 e le altre carte hanno un valore che corrisponde al numero.

Prima che le carte vengano distribuite, tutti i giocatori effettuano una puntata e il mazziere inizia a mischiare il mazzo. Il passo successivo è quello di aspettare le puntate di tutti i giocatori e dare una carta scoperta a tutti. C’è anche un secondo giro ma in questo caso la carta del mazziere risulta essere coperta.

Quindi, ci sono due carte scoperte dei giocatori e due carte del mazziere, una coperta e una scoperta. Se le prime due carte che vengono distribuite ad un giocatore sono un 10 e un asso, in questo caso si ottiene un blackjack naturale e il banco dovrà pagare immediatamente il giocatore con una volta e mezza l’importo della sua puntata.

Prova “Uno”

Hai mai pensato di giocare ad Uno? Uno è un gioco di carte veramente famoso a cui probabilmente hai già giocato nelle serate con amici oppure con i parenti. Le regole di Uno sono veramente semplici da capire e da seguire e in poco tempo sarai un maestro di questo gioco.

Per iniziare a giocare, non dovrai far altro che essere in possesso delle carte da Uno, conoscere le regole del gioco e tutte le carte che sono presenti nel mazzo. Devi sapere che ci sono diverse versioni di questo gioco e che ognuna di esse porta con sé delle novità oppure delle nuove regole.

In ogni caso, si tratta di qualche aggiornamento che non fa altro che rendere questo gioco sempre più divertimento.

Gioca a Scopa

Siamo certi che hai giocato a Scopa almeno una volta nella tua vita. Questo gioco è molto diffuso durante le festività come Natale e Pasqua, momenti in cui ci riunisce con amici e parenti e si passa il tempo insieme a giocare e a divertirsi.

Tuttavia, Scopa non è un gioco che si fa solamente durante le festività. Infatti, in qualsiasi momento, soprattutto quando piove e si sta in casa, puoi prendere le carte napoletane per la Scopa e fare una partita con la tua compagna, parenti oppure invitare amici in casa.

Anche Scopa è un gioco molto semplice da imparare, con poche e semplici regole. Probabilmente è uno dei giochi più semplici che ci sono in circolazione. Ecco perché è un ottimo passatempo per le giornate in cui c’è maltempo.