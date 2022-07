Fuggire dal caldo estivo: temperature high prezzi low

Più le temperature salgono più cresce la voglia di partire verso le isole, cercando climi più miti, un tuffo al mare o qualche isola incontaminata e sperduta. Farlo contenendo le spese è facile! Ecco la soluzione.

Destinazione decisa: si parte!

Sei in relax in un locale ai navigli e sogni la tua vacanza? Decidi subito la meta e trova il tuo parcheggio. Per prima cosa puoi seguire il link che ti condurrà immediatamente al parcheggio low cost Malpensa , dove potrai trovare tutte le alternative di parcheggio a basso prezzo per questo grande aeroporto lombardo, scegliere quella che preferisci e prenotarla direttamente online in meno di 3 minuti.

Scegli il posto top per la tua auto

Come posso scegliere il fornitore di parcheggio che mi serve? Easy-peasy, per prima cosa filtri se cerchi un parcheggio coperto o scoperto, poi decidi se vuoi tenere o lasciare le chiavi e se vuoi utilizzare il servizio navetta o una delle altre modalità di parcheggio, ad esempio puoi affidare la tua auto all’addetto del parcheggio. Scelta la tipologia del parcheggio che, ovviamente, puoi filtrare anche in base al prezzo e direttamente optare per la più economica, dovrai solo cliccare su prenota, inserire i dati minimi richiesti, scegliere tra uno dei maggiori e più sicuri circuiti di carta di credito e ultimare la prenotazione.

Posto auto online: meglio non alla cieca!

E’ già, quando si comprano le cose online, spesso c’è una sorpresa ad aspettarci, chi di voi non è mai capitato nel ristorante blasonato sui social e poi ha mangiato male e la cena gli è rimasta pure indigesta? Per evitare spiacevoli inconvenienti sul sito ParkCare dove potrai cercare il parcheggio a Malpensa puoi, prima di prenotare, e questo è molto importante, visualizzare tutte le recensioni dei clienti precedenti, così sai subito cosa ti aspetta, vantaggi e svantaggi di ciascun parcheggio.

Prenotare velocemente con pochi clic

E’ già, perché affannarsi a telefonare o cercare posti all’ultimo minuto quando si può prenotare con estrema semplicità, in pochi clic anche con il proprio cellulare. Sul sito ParkCare è tutto estremamente semplice. Scegli il parcheggio che preferisci e clicchi direttamente sul tasto prenota, inserisci i dati minimi richiesti e, effettuato il pagamento con uno dei sicuri circuiti di pagamento a disposizione, puoi rilassarti prima della tua vacanza perché la conferma del parcheggio è già al suo posto, nella tua casella di posta elettronica. Prenotando il parcheggio online puoi trovare parcheggi non solo per i voli in partenza da Milano Malpensa o Linate, ma anche per gli altri aeroporti nazionali e sul confine con l’Italia. Tutto il sito è rigorosamente in italiano, così è più facile scegliere subito cosa cerchi e come trovarlo. Puoi partire per la vacanza, per un viaggio di lavoro, per trovare amici o parenti: qualsiasi sia la motivazione della tua partenza noi ti incoraggiamo e vogliamo renderti la vita facile, il più possibile e, ovviamente, economica!

Spese impreviste zero

Con il sito ParkCare sei sicuro che non spenderai di più, perché il prezzo del preventivo è quello definitivo per il tuo periodo di parcheggio. Niente costi aggiuntivi a sorpresa e niente tariffe gonfiate, con noi paghi la sosta per la tua auto e, se vuoi, puoi aggiungere anche l’assicurazione per l’annullamento, così da ottenere il rimborso integrale nel caso in cui tu non debba più usufruire del parcheggio. Come farlo? Semplicissimo, al momento del pagamento ti basterà spuntare sulla casella “assicurazione” e aggiungendo un contributo minimo ti sarai aggiudicato un risparmio maggiore in caso di disguidi con i voli o con la tua partenza. Prenota, parcheggia e rilassati nel modo più facile possibile! Ti auguriamo buon viaggio!