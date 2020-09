Forza Italia: “Sostegno delle scuole paritarie”

“Il nostro impegno sarà sempre a sostegno delle scuole paritarie, non scuole per pochi ma parte fondamentale del nostro sistema scolastico educativo”. così Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia, Paolo Ruzzola, capogruppo azzurro in Regione Piemonte, e Tommaso Varaldo, coordinatore del movimento giovanile Forza Italia, a seguito dell’incontro con il Forum delle Famiglie Piemonte e l’Agesc.

“Il raddoppio delle risorse stanziate nel Dl rilancio per le paritarie – proseguono esponenti azzurri – sono un segnale arrivato dopo mesi di dure battaglie di tanti di noi. Risorse che suddivise tra le 12 mila scuole rappresentano appena una boccata d’ossigeno. Le famiglie, della scuola paritaria come di quella statale, aspettano risposte concrete sul tema dei diritti degli studenti, ma è chiaro che purtroppo per questo Governo la scuola non è una priorità: dalla confusione sulle graduatorie dei docenti, alla mancata copertura di tutti i posti vacanti per il sostegno, alla confusione su come potrà ripartire ed essere gestito il prossimo anno scolastico, alla mancanza di programmi sui servizi, per esempio sui trasporti”.

“Per noi – concludono – la scuola pubblica, statale e paritaria, è un tassello fondamentale da cui deve passare il vero rilancio del Paese. Continueremo a portare avanti le battaglie per una scuola migliore e moderna nei Comuni, in Regione e in Parlamento”.