Formazione, Lodrini: “Missione ITS Academy favorire futuro giovani”

(Adnkronos) – “ITS Academy è stato il primo ITS in Italia. Ha una grandissima missione, quella di favorire il futuro dei giovani”. Sono le parole di Giovanni Lodrini, vice presidente Fondazione #ITS Academy Machina Lonati, intervenuto a in occasione della presentazione del secondo biennio del percorso di formazione “Lidl 2 your career”, alla presenza di Simona Tironi, Assessore alla Formazione e lavoro Regione Lombardia. Il progetto consentirà a 30 giovani talenti di diventare Assistant Store Manager in Azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/20231201_Lidl_Lodrini.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)