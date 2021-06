Fingono di aiutarla con la spesa per derubare 90enne

Stava tornando a casa in via Romolo Gessi a Torino dopo la spesa quando è stata raggiunta alle spalle da due uomini che con la scusa di aiutarla a pulire una macchia sulla maglietta hanno tentato di derubare una donna novantenne che ha raccontato di essere stata colpita dal modo “molto gentile” dei borseggiatori.

Ad evitare il peggio un passante che è intervenuto mentre i due stavano cercando di prendere il portafoglio dalla borsa dell’anziana. I due peruviani di 25 e 34 anni sono così fuggiti, ma la descrizione ha permesso agli agenti di polizia di rintracciarli in Corso Agnelli mentre tentavano di allontanarsi su un’auto a noleggio e arrestati per tentato furto pluriaggravato in concorso.