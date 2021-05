Su Fifa 22 Serie A in esclusiva. Per ora è solo un’indiscrezione ma di quelle che vanno guardate con attenzione. Perchè se diventasse realtà potrebbe cambiare di molto le nostre scelte di questo autunno in fatto di videogiochi calcistici.

Parrebbe infatti che Ea Sports sia pronto a fare un’offerta in esclusiva per avere i diritti di tutta la Serie A. Ovvero, squadre, giocatori, maglie, stadi e grafiche televisive sarebbero solo di Fifa 22, con buona pace di Konami e del rivale Pes.

Fifa 22 Serie A in esclusiva: indiscrezioni e smentite

La notizia come detto è da prendere con le pinze in quanto per ora nulla di ufficiale è stato detto da Ea Sports, che forse aspetta il lancio pubblicitario della nuova edizione del game o il tradizionale Ea Play live, giornata in cui si presentano le novità della stagione.

Quello che però fa pensare che non si tratti solo di un gossip è il fatto che già tutti gli altri principali campionati europei sono in esclusiva su Fifa; dalla Premier League fino a Bundesliga e Liga, per passare anche alla Ligue One francese. Insomma, per certi aspetti mancherebbe solo l’Italia tra le big del calcio del Vecchio Continente.

Eppure ci sono alcuni ostacoli che vanno considerati. Come ad esempio il fatto che la Juventus già dallo scorso anno ha un’esclusiva con Pes tanto che non compare il nome e il simbolo nella versione di Fifa 21. E a quanto pare anche il Napoli avrebbe siglato lo stesso accordo per il 2023. Insomma, andrebbero convinte le due squadre a fare un passo indietro.

Chissà, intanto la febbre di Fifa cresce per quanto bisognerà attendere i mesi estivi per avere novità e anticipazioni del game in uscita in autunno.